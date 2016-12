„Leii de mare“, pe podium la Naţionalele Masters

„Leii de mare“, pe podium la Naționalele Masters

Atleții veterani constănțeni s-au numărat printre protagoniștii ediției 2014 a Campionatului Național Masters, desfășurat, recent, pe stadionul „Iolanda Balaș Sotter” din București. Astfel, Alexandru Pop, de la AS Sana Sport, și-a trecut în cont două titluri de campion național, ambele la categoria de vârstă +50 de ani, în probele de 5.000 m și 10.000 m, timpii cu care a fost cronometrat fiind 19 minute, 19 secunde, 20 de sutimi, respectiv 40 minute, 19 secunde, 20 sutimi.„În ultimii cinci ani, am alergat la Naționale în probele de 800 m și 1.500 m, câștigând de fiecare dată medaliile de aur. Anul acesta, am decis să schimb probele, alegând unele mai lungi. Și iată că am păstrat la nivel ridicat ștacheta performanței”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop. Un alt component al AS Sana Sport, Marian Piron, a devenit vicecampion național în proba de 10.000 m, la categoria +45 ani, cu timpul de 39 minute, 48 secunde, același sportiv cla-sându-se pe locul IV în proba de 5.000 m, pe care a încheiat-o după 19 minute și 12 secunde.La secțiunea feminină, Diana Vlad, tot de la AS Sana Sport, și-a surclasat adversarele de la categoria +30 de ani, câștigând nu mai puțin de trei medalii de aur, în probele de 400 m (76 secunde, 80 sutimi), 1.500 m (6 minute, 8 secunde, 3 sutimi) și 5.000 m (22 minute, 27 secunde, 47 sutimi).Un alt titlu de campion național a adus la Constanța Gheorghe Romașcanu, la categoria +45 de ani, în proba de 1.500 m (4 minute, 40 sutimi), atletul de la AS Pompierul fiind recompensat cu argint la 800 m (2 minute, 18 secunde). Vasile Apetroaie, de la AS Eforie, s-a clasat pe locul doi la 5.000 m (18 minute, 40 secunde) și pe locul cinci la 1.500 m (5 minute, 16 secunde), categoria +45 de ani, secțiune de vârstă la care Vasile Tilibașa (ASU „Andrei Șaguna”) a câștigat medaliile de bronz la 1.500 m (5 minute, 3 secunde, 6 sutimi) și 5.000 m (19 minute, 4 secunde, 18 sutimi) și a ratat de puțin podiumul - locul patru - la 400 m (71 secunde, 10 sutimi).„Remarcăm, la ediția din acest an, organizarea fără cusur. Fiecare participant a primit număr de concurs personalizat din partea federației, iar programul competiției (probe, ordine, categorii, înscrieri) era afișat la loc vizibil. Cam-pionii au primit tricouri, medalii inscripționate și alte premii surpriză”, a mai spus Alexandru Pop.