Lecţii de golănie la Academia „Hagi“. Juniorii FC Viitorul au vandalizat, provocat şi înjurat într-un meci cu Farul

Jurnalistul nu a scris tot ce sa intamplat la meci ... dar asta nu inseamna ca viitorul nu este vinovat ... din acei jucatori care ai viitorului care au pornit scandalul ... au fost doar 2-3 care auplecat de la farul si care nu au dat curs provocarilor ... restul sunt culesi de prin tara de catre scouterii lui hagi ... si in caz ca nu stiai ... unul dintre acesti jucatori ... de provenienta de prin bacau ... comenta pe fb ... cum ca suporterii constanteti ar "tarani frustrati" ... asa ca ... Jurnalistul nu a scris ca ... arbitrul de rezerva ... Eduard Ionita ... tinea un jucator al Farului si unul de la viitorul il brusca ... nu a scris de faptul ca Petrica Fulina ... cumnatul lui hagi ,,, a fost sanctionat de jandarmerie dupa ce tot meciul a injurat copii care jucau pentru Farul ... si asta in prezenta parintilor lor ... nu a scris ca dupa meci jucatorii Viitorului au scandat "m...e Farul" ... si asta in prezenta oficialilor Viitorului care s-au facut ca nu aud ... nu a scris ca unul dintre arbitrii asistenti a inceput sa rada in momentul in care a auzit scandarile celor de la viitorul ... asta in loc sa ia masuri ... Ai dreptate ... jurnalistul este vinovat ... este vinovat ca nu a relatat tot ... dar nu este vinovat ca ar fi scos tap ispasitor viitorul ... pentru asta sunt vinovati jucatorii pe care ii tii in brate impreuna cu cei care promoveaza acest lucru ... printre care din pacate se afla si fosti fotbalisti ai Farului ... ex. Camui .... care era langa vestiar cand au inceput sa jigneasca dar nu a luat nici o masura ... desi este antrenorul lor ...

Răspuns la: Bravo, jurnalistule!

Adăugat de : Valentin Rautu, 9 aprilie 2013

Niste fosti jucatori ai Farului, loviti de un spectator al Farului pe stadionul Farului, se incaiera si se scuipa cu alti jucatori ai Farului, iar...