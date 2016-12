Lecţii de GOLĂNIE la Academia "HAGI". Jucătorii AU VANDALIZAT, PROVOCAT şi ÎNJURAT!

2

Numai minciuni

hahaha :)) Constantinescu este o mizerie de om :)) El vorbeste de hagi ca a luat jucatori crescuti de faru :))) dar de ce nu a mentionat ca multi au plecat pentru ca au depus memorii la ajf cum ca ar plati cotizatie? si aceasta cotizatie unde s-a dus? in buzunarul lui si al celorlalti antrenori . Si de ce nu a mentionat ca cerea pe anumiti jucatori sume de bani (mii de euro) pentru a le da legitimatia? cat despre usa... Copii celor de la viitorul abia au primit vestiarul sa isi lase hainele , venisera deja schimbati pentru ca la inceput nu le-au dat vestiar cei de la faru. Intradevar , un copil a scuipat in timpul meciului acel steag , insa ganditi-va si cat a fost injurat Hagi in timpul meciului si sa vedem daca e vreun echilibru intre cele 2 gesturi . Iar despre injuratul dupa meci , am o intrebare? unde s-au intors? inapoi pe teren ? :)) Sunteti patetic domnule "Noada" Constantinescu .