Lech Poznan şi FC Copenhaga au dat lovitura

Cupa UEFA, ultimele meciuri din faza grupelor

Lech Poznan și FC Copenhaga au dat lovitura

Lech Poznan și FC Copenhaga au furnizat marile surprize ale săptămânii, reușind să încheie faza grupelor cu victorii și să se califice în 16-imile de finală ale Cupei UEFA. Atât polonezii, cât și danezii s-au impus în deplasare, răsturnând calculul hârtiei. Lech a răsucit pumnalul în pieptul unui Feyenoord aflat deja în mare suferință, în timp ce FC Copenhaga și-a adjudecat duelul direct cu FC Bruges, lăsându-i pe belgieni în afara Europei. ȚSKA Moscova este singura echipă care iese din grupă cu punctaj maxim (12). Aflat în lotul lărgit al Wolfsburg-ului, mijlocașul român Vlad Munteanu nu a fost convocat pentru meciul cu AC Milan. Grupa E Rezultate: Portsmouth - SC Heerenveen 3-0 (Crouch ’40, ’42, Hreidarsson ‘90), AC Milan - VfL Wolfsburg 2-2 (Ambrosini ’15, Pato ’56 / Zaccardo ’55, Saglik ‘81). Clasament final: 1. Wolfsburg (10 p), 2. AC Milan (8 p), 3. Sporting Braga (6 p), 4. Portsmouth (4 p), 5. Heerenveen (0 p). Wolfsburg, AC Milan și Sporting Braga s-au calificat în 16-imile de finală. Grupa F Rezultate: Hamburger SV - Aston Villa 3-1 (Petrici ’18, Olici ’30, ’57 / Delfouneso ‘82), Ajax Amsterdam - Slavia Praga 2-2 (Vertonghen ‘4, Suarez ’90 - penalty / Cerny ’12, Wiel ’30 - autogol). Clasament final: 1. Hamburger (9 p), 2. Ajax (7 p), 3. Aston Villa (6 p), 4. MSK Zilina (4 p), 5. Slavia Praga (2 p). Hamburger, Ajax și Aston Villa s-au calificat în 16-imile de finală. Grupa G Rezultate: AS Saint-Etienne - FC Valencia 2-2 (Ilan ’29, ’43 / Morientes ’32, Zigici ‘68), FC Bruges - FC Copenhaga 0-1 (Santin ‘58). Clasament final: 1. Saint-Etienne (8 p), 2. Valencia (6 p), 3. FC Copenhaga (5 p), 4. FC Bruges (3 p), 5. Rosenborg Trondheim (2 p). Saint-Etienne, Valencia și FC Copenhaga s-au calificat în 16-imile de finală. Grupa H Rezultate: Feyenoord Rotterdam - Lech Poznan 0-1 (Djurdjevici ‘27), Deportivo La Coruna - AS Nancy 1-0 (Diaz ‘74). Clasament final: 1. ȚSKA Moscova (12 p), 2. La Coruna (7 p), 3. Lech Poznan (5 p), 4. AS Nancy (4 p), 5. Feyenoord (0 p). ȚSKA Moscova, Deportivo La Coruna și Lech Poznan s-au calificat în 16-imile de finală.