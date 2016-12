„Le ţin fetelor pumnii strânşi!”

Andreea Răducan va asista la Mondialele de gimnastică de la Anvers

„Le țin fetelor pumnii strânși!”

Ştire online publicată Joi, 19 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Răducan, dublă campioană olimpică și cvintuplă campioană mondială, a declarat că așteaptă de la Sandra Izbașa și Larisa Iordache să urce de cât mai multe ori pe podium la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Anvers.„Ca fiecare fost sportiv de performanță, aștept cu interes orice competiție importantă. Îmi lipsește enorm atmosfera de concurs, iar acesta este motivul pentru care voi fi prezentă la Campionatele Mondiale de la Anvers. Sunt alături de fete, îmi pare rău că nu avem mai multe care să participe la competiția din Belgia. Ne bazăm pe Sandra Izbașa, care va concura doar la sol, și pe Larisa Iordache, care va face patru aparate. Să sperăm că va prinde cât mai multe finale pe aparate pe lângă cea de individual compus, astfel cresc șansele la medalii”, a spus Andreea Răducan, prezentă la un eveniment organizat de Special Olympics.„Prințesa” de la Sydney a adăugat că speranțele României la medalii se leagă de bârnă și sol, unde, în mod tradițional, am câștigat medalii: „Nu aș dori să fac un pronostic, pentru că de fiecare dată noi avem șanse la bârnă și la sol, aparatele preferate ale Larisei Iordache. Important e, ca în primele zile, atunci când vor fi calificările, să facă exerciții bune pentru a avea note competitive și pentru a prinde finala de 8. Iar de acolo depinde de ea să urce pe podium”.Fosta campioană de la CS Farul regretă că nu avem mai multe gimnaste care să lupte pentru medalii.„Fiind campionat individual și nu o competiție pe echipe, putem merge și cu o sportivă, dar suntem o țară care am avut întotdeauna medalii importante la gimnastică, ne-am fi dorit și acum să avem cât mai multe fete care să se bată pentru medalii. Dar, dacă avem două fete și ne întoarcem cu patru medalii, ar fi un lucru minunat. Ceea ce putem face acum este să transmitem doar energia și gândurile noastre pozitive către fete, să le ținem pumnii și să dea Dumnezeu să-și facă bine exercițiile”, a explicat Andreea Răducan.Andreea Răducan își va susține public, săptămâna viitoare, la UNEFS, teza de doctorat, pe care a pregătit-o în ultimii patru ani. Tema aleasă vizează influențele mass media asupra stării emoționale a sportivilor.„De patru ani pregătesc doctoratul. Prima perioadă a fost Școala doctorală, un an și jumătate, după care am fost admisă în programul de cercetare, cu o temă la care am lucrat cu mare drag, care mi se potrivește și e o continuitate a ceea ce am studiat până acum și se numește «Reactivitatea emoțională a sportivilor de performanță la relatările mass media».Sport de performanță am făcut, cu jurnalismul am cochetat și am avut ocazia să stau de vorbă cu sportivi în diferite ipostaze, la antrenament sau la competiție, urmărind activitatea lor și partea de psihologie, extrem de importantă, de care trebuie să avem grijă cu toții, și noi sportivii, și jurnaliștii. Știu exact ce înseamnă susținerea mass media și de asta am încercat să pun în teză tot ce am trăit pe cont propriu, dar și atitudinea pe care mi-ar plăcea s-o văd din partea jurnaliștilor către sportivii de performanță”, a declarat Andrea Răducan.(Sursa: Agerpres)