Laurenţiu Reghecampf va fi din nou TATĂ!

Laurențiu Reghecampf va fi din nou TATĂ!

Ştire online publicată Marţi, 19 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

, soția luia confirmat, marți, că este însărcinată. Antrenorul Stelei a postat un mesaj impresionant pe Facebook după ce a aflat că va deveni din nou tată:"Love my family!!!!! They are my world!!!", este mesajul lui Laurențiu Reghecampf, postat imediat după ce Anamaria Prodan a primit confirmarea că este gravidă după un consult la o clinică de specialitate. Soții Reghecampf mai au un copil împfreună, pe, care va împlini în vară cinci ani.