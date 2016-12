Laurenţiu Reghecampf - ''Câţiva jucători vor fi urecheaţi''

Laurențiu Reghecampf - ''Câțiva jucători vor fi urecheați''

Laurențiu Reghecampf, antrenorul echipei de fotbal Steaua București, a precizată că nu este mulțumit de jucătorii săi, dar nici de arbitrul Marius Avram, după egalul de sâmbătă, de la Timișoara, 0-0, cu Poli, informează Agerpres. ''Câțiva jucători vor fi urecheați de mine, nu mi-a plăcut atitudinea lor. I-am reproșat arbitrului că nu e normal să dea numai 4 minute de prelungiri, când cei de la Poli au stat numai pe jos și nici mingile de pe margine nu veneau'', a declarat tehnicianul stelist. "Am controlat partida, dar nu am avut ocazii importante. Am întâlnit o echipă care nu a jucat fotbal, doar s-a apărat și a făcut-o foarte bine. Toată echipa trebuie să fie mai concentrată, să joace mai în viteză. Trebuie să facem mult mai mult", a spus Laurențiu Reghecampf la DigiSport. ACS Poli Timișoara și FC Steaua București au terminat la egalitate, 0-0, sâmbătă seara, pe Bega, într-o partidă din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal.