La numai 13 ani, a devenit campioană națională de senioare

Laura, micul gigant

Halterofila - bijuterie a LPS „Nicolae Rotaru“ CSS a avut un an 2010 de vis, cucerind 13 medalii, dintre care două titluri europene. Laura Pricop, eleva lui An-gheluș Beșleagă de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul Con-stanța, este vedetă la numai 14 ani, vârstă pe care a împlinit-o cu puțin timp în urmă, pe 30 noiembrie. În 2010, a urcat de 13 ori pe podium la întrecerile interne și internaționale. Este dublă campioană europeană de cadete (la aruncat și total) și medaliată cu bronz (la smuls), de cinci ori campioană națională (la cadete și… senioare) și tot de atâtea ori vicecampioană (la juniori, tineret și senioare). La cadete, a stabilit și două recorduri naționale (73 kg și apoi 75 kg), la aruncat (stilul ei forte). La 13 ani și puțin și cântărind 44 kg, Laura a triumfat la senioare, unde s-a luptat cu fete de 23 și 24 de ani, care aveau 48 kg. Angheluș Beșleagă îi prevede un viitor luminos. „Este o fată ambițioasă și muncitoare. Ni s-ar împlini un vis frumos ca în 2012 să evolueze la Campionatul European de senioare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Laurei Pricop. Campioana continentală este din Nisipari, acolo unde a fost descoperită de Beșleagă. Mica halterofilă nu are o situație familială strălucită, din contră, cei de acasă se luptă din greu cu nevoile de zi cu zi. Însă, ca de obicei, marile performanțe așa se nasc, sunt aduse la lumină de copii sărmani, care sunt obișnuiți de mici să învingă suferința. „Ambii părinți ai Laurei sunt șomeri și lucrează cu ziua prin sat. În plus, mama ei e și bolnavă. Soții Pricop se zbat să-și țină cei trei copii, Laura, un băiat de șapte ani și o altă fată, care e în clasa a zecea. Pe Laura am adus-o la Constanța, la LPS, unde învață destul de bine. Pe 20 decembrie, în Capitală, într-o campanie a Pro TV, Laura va fi ajutată cu mai multe obiecte de necesitate, printre care, din câte am înțeles, un frigider și un laptop”, a povestit Beșleagă. Tehnicianul speră ca, la faza finală a Campionatului Național de cadeți, care va fi găzduită de Constanța, la anul, între 14 și 18 iunie, elevii săi să obțină 7-8 medalii, dintre care 3-4 titluri naționale.