Laura Badea, invitat special al Cupei Primăverii la scrimă

O mulțime de activități sportive sunt programate, săptămâna aceasta, în județul nostru - competiții de seniori, concursuri de juniori, întreceri incluse în programul Sportul pentru Toți și reuniuni administrative foarte importante. În plus, lista invitaților este plină de surprize. Sâmbătă, de la ora 11, la sala de sport de la Cumpănă, vor avea loc întrecerile Cupei Primăverii la scrimă, turneu-fulger, rezervat juniorilor, orga-nizat de Direcția pentru Sport a Județului Constanța, în par-teneriat cu CS Farul și primăria din localitate. Conform infor-mațiilor furnizate de Mihail Orzan, consilier Sport în ca-drul DSJ, pe planșă vor trage micii „mușchetari” de la secțiile de profil ale tuturor cluburilor din județ. Invitat special la competiție este chiar Laura Badea, fostă campioană olimpică. „Va fi un moment special pentru copii, vor avea posi-bilitatea de a cunoaște o mare sportivă, care a ajuns în vârful piramidei. Laura Badea are un caracter deosebit, ne bucurăm că va fi alături de noi”, a de-clarat directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu. O altă competiție care va aduna la start, în mod precis, mulți copii este campionatul de ju-jitsu, găzduit, sâmbătă și duminică, de Sala Tomis din str. Flămânda. Până atunci, joi, 9 aprilie, de la ora 18, la Complexul Sport din str. Cuza Vodă, este plani-ficată adunarea generală ordi-nară a Asociației Județene de Atletism Constanța. vvv Și Direcția Județeană de Tineret, revenită sub „pălăria” MTS-ului, va iniția o serie de manifestări, dedicată zilei de 2 mai, Ziua Tineretului. „Programul complet al acți-unilor, organizate între 1 și 3 mai, în parteneriat cu DSJ, va fi dat publicității săptămâna viitoare. Oricum, pentru anul acesta, ne-am propus să depă-șim limitele municipiului Con-stanța, iar evenimentele vor avea loc, simultan, în mai multe orașe și comune din județul nostru”, a precizat directorul DJT, Claudiu Teliceanu.