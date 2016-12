Lars Lagerback părăseşte Islanda cu inima împăcată

Lars Lagerback părăsește Islanda cu inima împăcată

Selecționerul Islandei, Lars Lagerback, s-a declarat mulțumit de atingerea sferturilor de finală a Campionatului European de fotbal din Franța, chiar dacă echipa sa a fost învinsă clar de țara gazdă, scor 5-2.„Aș vrea să felicit Franța. Formează o echipă fantastică și ne-au făcut să arătăm rău în această seară, chiar dacă am contribuit și noi la acest lucru. Acești patru ani și jumătate au reprezentat experiență fantastică pentru mine. Cu toți fanii veniți aici și ce auzim venind de acasă, toate lucrurile pozitive și interesul stârnit – mi-au ajuns la inimă. Am savurat fiecare minut, exceptând poate cele 45 minute de astăzi. Nu am făcut față mental în prima repriză, dar ne-am revenit în cea secundă. Astea sunt meciurile din care noi avem de învățat. A fost o bună lecție pentru a ne aminti că trebuie să ai atitudinea corectă în fiecare secundă a meciului. Dacă ne uităm în spate, atingerea sferturilor de finală este un lucru absolut fantastic. Nu ne-am folosit capul cum am fi trebuit, dar și Franța a jucat foarte bine. Am făcut greșeli și am fost prea pasivi. M-am întors în antrenorat, am reușit ceva frumos, dar acum este rândul lui Heimir Hallgrimsson (asistentul) să-și testeze abilitățile de a conduce echipa națională”, a declarat suedezul.