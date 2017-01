Lacrimi de aur

Ca și la Campionatul European de cadete și junioare la tenis de masă din 2006, fetele de la LPS „Nicolae Rotaru“ CSS - Farul Constanța au plâns și la întrecerea din acest an, recent încheiată la Bratislava. În 2006, au fost lacrimi amare. Din patru finale la junioare, se câștiga numai una. Acum a fost invers. Au plâns de fericire. Constănțencelor le-au revenit trei medalii de aur din patru, exact cele pierdute în 2006. După un drum obositor de întoarcere, cu mi-crobuzul, delegația constănțeană a revenit acasă luni seară, oprindu-se la CS Farul. Fetele și antrenorii au fost întâmpinați de Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța, Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul, Andrei Szemerjai, directorul LPS, părinți și rude. „Vă felicităm și vă urăm să aduceți aceleași medalii Constanței și ca senioare“, le-a spus Elena Frîncu, efectuând apoi și premierea din partea DSJ, pentru junioarele Eliza Samara, Ioana Ghemeș, Irina Hoza și Ana-Maria Sebe, pentru cadeta Cristina Hârâci, pentru antrenorii Liliana Sebe, Viorel Filimon, Stelian Hașoti și pentru preparatoarea fizică Evelina Lisenco. Echipa de junioare, calificată la Mondiale „A fost o competiție foarte grea, mai ales pe echipe, unde aveam ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din decembrie, din SUA. În probele de simplu, urmăream tot intrarea în primele patru. Dacă, anul trecut, am plâns de necaz că am pierdut trei finale, acum am plâns de bucurie că le-am câștigat“, a declarat Liliana Sebe, antrenoarea lotului de junioare, căreia i s-a cântat „La Mulți Ani!“, pentru cei 41 de ani împliniți chiar luni. Pentru vedeta Europenelor, Eliza Samara, cu patru medalii câștigate, trei de aur și una de argint, a fost dificil să se impună, pentru că „fiind în ultimul meu an la junioare, multe fete au încercat să mă bată. Eu am fost însă mai atentă și mai activă ca ele. La Mondiale, sper să ajung cât mai în față și să iau chiar o medalie la simplu. Este greu, dar nu imposibil“.Ca și la Campionatul European de cadete și junioare la tenis de masă din 2006, fetele de la LPS „Nicolae Rotaru“ CSS - Farul Constanța au plâns și la întrecerea din acest an, recent încheiată la Bratislava. În 2006, au fost lacrimi amare. Din patru finale la junioare, se câștiga numai una. Acum a fost invers. Au plâns de fericire. Constănțencelor le-au revenit trei medalii de aur din patru, exact cele pierdute în 2006. După un drum obositor de întoarcere, cu mi-crobuzul, delegația constănțeană a revenit acasă luni seară, oprindu-se la CS Farul. Fetele și antrenorii au fost întâmpinați de Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța, Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul, Andrei Szemerjai, directorul LPS, părinți și rude. „Vă felicităm și vă urăm să aduceți aceleași medalii Constanței și ca senioare“, le-a spus Elena Frîncu, efectuând apoi și premierea din partea DSJ, pentru junioarele Eliza Samara, Ioana Ghemeș, Irina Hoza și Ana-Maria Sebe, pentru cadeta Cristina Hârâci, pentru antrenorii Liliana Sebe, Viorel Filimon, Stelian Hașoti și pentru preparatoarea fizică Evelina Lisenco. Echipa de junioare, calificată la Mondiale „A fost o competiție foarte grea, mai ales pe echipe, unde aveam ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din decembrie, din SUA. În probele de simplu, urmăream tot intrarea în primele patru. Dacă, anul trecut, am plâns de necaz că am pierdut trei finale, acum am plâns de bucurie că le-am câștigat“, a declarat Liliana Sebe, antrenoarea lotului de junioare, căreia i s-a cântat „La Mulți Ani!“, pentru cei 41 de ani împliniți chiar luni. Pentru vedeta Europenelor, Eliza Samara, cu patru medalii câștigate, trei de aur și una de argint, a fost dificil să se impună, pentru că „fiind în ultimul meu an la junioare, multe fete au încercat să mă bată. Eu am fost însă mai atentă și mai activă ca ele. La Mondiale, sper să ajung cât mai în față și să iau chiar o medalie la simplu. Este greu, dar nu imposibil“.