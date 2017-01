„La Piatra Neamţ, nu avem nimic de pierdut“

Cătălin Anghel, antrenorul Viitorului:

„La Piatra Neamț, nu avem nimic de pierdut“

Viitorul Constanța susține meciul din etapa a 19-a a Ligii a II-a, de pe terenul liderului Ceahlăul, mâine, de la ora 15, în direct la Dolce Sport. „Jucătorii noștri abia așteaptă această partidă, în care ne propunem victoria. Rămâne să fim conectați, să facem tot ce am pregătit și să avem și puțin noroc. Nu mergem la Piatra Neamț dinainte învinși. Nu avem ce pierde, ci doar de câștigat. Există o diferență de maturitate și experiență în favoarea Ceahlăului, însă și copiii noștri joacă de destul timp împreună și pot anula avantajele nemțenilor”, a declarat Cătălin Anghel, antrenorul principal al Viitorului. Echipa constănțeană nu-i poate folosi la Piatra Neamț pe Banoti, Hertu, Evdochim (toți, accidentați) și pe Ninu (suspendat). În plus, Pantelie și Cristocea sunt incerți. Primul are probleme musculare, iar Vasilică se confruntă cu o gripă puternică, din această cauză neputându-se pregăti ieri. „Vom încerca să învingem și să-i producem Ceahlăului prima înfrângere. În tur, am reușit să le creăm nemțenilor destule probleme. Chiar dacă gazdele au mulți jucători cu experiență, mai maturi, mergem cu încredere, pentru că nimic nu e imposibil. Ceahlăul este pe primul loc și a dovedit prin rezultate că este cea mai bună echipă din serie. Nu vom merge să ne apărăm, ci vom juca la victorie” Vasilică Păcuraru, mijlocaș Viitorul „Suntem conștienți că ne așteaptă un meci dificil, însă mergem să jucăm fotbal și, de ce nu, să ne întoarcem cu toate cele trei puncte. Este bun și un punct, însă ne gândim doar la victorie. Pentru mine trecerea de la juniorat la seniori a fost mai grea, dar cu timpul m-am acomodat și sper să evoluez din ce în ce mai bine, pentru a dovedi că am valoare” Ștefan Sandu, atacant Viitorul