România - Franța 34-36, în turneul olimpic de handbal feminin

La pământ! Tadici - out!

Echipa națională de handbal feminin a României a fost învinsă, ieri, de reprezentativa Franței, scor 34-36 (13-12, 27-27, 31-31), în cadrul meciului pentru locurile 5-8, și va întâlni Suedia în partida pentru locurile 7-8, sâmbătă, de la ora 3. Naționala României este marea decepție a Jocurilor Olimpice. Handbalistele antrenate de Gheorghe Tadici și Dumitru Muși au ajuns la cea de-a treia înfrângere consecutivă, cedând și în fața Franței, după ratări incredibile și două serii de prelungiri. Pentru România, au marcat Ramona Maier (9), Valentina Elisei-Ardean (7), Cristina Neagu (6), Ionela Gâlcă-Stanca (5), Valeria Beșe, Adina Meiroșu-Fiera, Carmen Amariei-Lungu (câte 2) și Aurelia Brădeanu (1). Eșecul a provocat furia președintelui Federației Române de Handbal, Cristian Gațu, care a declarat că înțelegerea lui Tadici va expira pe 31 august și că nu sunt motive ca aceasta să fie prelungită, având în vedere că antrenorul nu și-a îndeplinit obiectivul la Jocurile Olimpice de la Beijing: „Sunt atât de supărat și nu înțeleg ce se întâmplă. Pot doar să spun că Tadici nu și-a îndeplinit obiectivul, iar eu nu am motive să-i prelungesc contractul”. Huțupan: „Să nu mai aud de handbal!” Portarul Luminița Huțupan Dinu a declarat că eșecul cu Franța a dezamăgit-o atât de tare, încât s-a hotărât să pună punct carierei de la națională după meciul cu Suedia. „Meciul cu Suedia este ultimul, nu vreau să mai aud de handbal, mă voi dedica familiei. Am plâns ca o proastă tot timpul și am muncit atât de mult ca să ajung să nu fac nimic la această Olimpiadă. Am stat atâția ani, mi-am tocit nervii și acum, la final, nu am nicio satisfacție”, a afirmat, plângând, Luminița.