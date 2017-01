Atacantul Adrian Mutu:

„La ora actuală, Fiorentina poate învinge orice echipă din Europa“

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul român Adrian Mutu, care a reușit singurul gol în meciul câștigat de Fiorentina, scor 1-0, în deplasare, în fața lui Rosenborg, în 16-imile Cupei UEFA, a spus că echipa sa a trecut la un alt nivel de joc și că, de acum, se poate lupta cu orice grupare din Europa. „A fost o partidă foarte frumoasă și am demonstrat că avem caracter. Am reușit să depășim criticile și am ajuns pe drumul cel bun. Acum jucăm pentru noi, nu pentru adversari, și sperăm să ocupăm primele patru locuri din campionat. Am câștigat în fața unei echipe din Liga Campionilor, iar acest lucru ne dă curaj pentru următoarele întâlniri“, a declarat Mutu. Fotbalistul a adăugat că Fiorentina a demonstrat că este o echipă care începe să-și arate forța în Europa și că jucătorii sunt în stare să învingă orice grupare. Mutu a fost notat cu nota 7 și presa italiană a scris că, pe lângă golul decisiv, el a ajutat echipa și în defensivă.