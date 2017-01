Farul are din nou probleme cu arbitrajul

„La meciul cu Ceahlăul, arbitrul Serea plângea când ne valida golurile”

Constantin Gache, antrenorul principal al FC Farul, a contestat și ieri arbitrajul de care au avut parte „rechinii" în partida de la Vaslui, spunând că, în unele faze, „fluierașii" au fost de cascadorii râsului. „Contestăm din nou maniera de arbitraj. Au fost câteva faze de cascadorii râsului. Pe final, au transformat un aut în corner pentru Ceahlăul. Dacă ne dădeau gol atunci? Avram a arbitrat de frică. Băieții mi-au spus că, la golul gazdelor, la Temwanjera a fost henț de două ori, nu o dată. Apoi, noi am primit cinci cartonașe galbene, FC Vaslui niciunul. Ce să le mai spunem și jucătorilor, după atâtea arbitraje defavorabile? Răspunsul nu poate fi decât: «Fraților, asta este, jucăm și împotriva arbitrajului, ce să facem?". La meciul cu Ceahlăul, câștigat de noi, nenea Serea (n.n. - arbitrul Ionică Serea) plângea când ne valida golurile. Se uita nedumerit când mingea era în plasă, dar nu mai avea ce să fluiere", a spus Gache. Tehnicianul farist consideră că, în această problemă a arbitrajelor părtinitoare, este necesară intervenția Federației și a Ligii. „Trebuie să intrăm pe făgașul normal. Acesta nu mai e sport. Altfel, o să ajungem să ni se spună: «Azi e rândul tău, mâine al tău…»", punctează Constantin Gache. Satisfăcut de jocul de la Vaslui Principalul Farului s-a declarat foarte mulțumit de jocul echipei în partida cu FC Vaslui. „De la etapă la etapă, evoluăm tot mai bine, iar duminică, la Vaslui, am scos și un punct, iar cu șansă, puteam să și batem. Îi laud pe băieți, pentru că merită. Am închis foarte bine jocul, dar am ieșit și pe atac", a spus Gache.