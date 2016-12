Festivalul Național de judo de la București

La LPS, medaliile vin de pe tatami

Micii judokani de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS au încheiat în forță anul competițional 2011. Ei au evoluat cu mult curaj la Festivalul Național de la București, de unde s-au întors cu o salbă impresionantă de medalii.Disputat, timp de două zile, la Sala „Lucian Grigorescu” din București, Festivalul Național de judo a reunit la start aproximativ 1.300 de participanți, legitimați la 46 de cluburi din toată România. S-a concurat pe cinci tatami, la patru secțiuni de vârstă, iar rezultatele sportivilor de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS au fost foarte bune.Iată-i și pe constănțenii care s-au clasat în Top 5: Under 9: Andrei Ene (32 kg) - locul I, David Popescu (27 kg) - locul V; Under 11: Maria Cristina Roșioru (36 kg) - locul II, Ștefania Stănică (26 kg) - locul III, Ana Maria Crețu (32 kg) - locul III, Aisun Seitmola (36 kg) - locul III, Erkan Gafar (27 kg) - locul V; Under 13: Ainel Septar (44 kg) - locul I, Mihaela Pescaru (32 kg) - locul III, Ailin Septar (36 kg) - locul III, Geansel Asan (52 kg) - locul V, Mădălina Grecu (+52 kg) - locul V, Vladimir Crangă (46 kg) - locul V, Liviu Dănăilă (42 kg) - locul V; Under 15: Vladimir Grubai (50 kg) - locul III, Mona Radu (52 kg) - locul V, Ema Crangă (56 kg) - locul V.Antrenorii judokanilor de la LPS sunt profesorii Feuzi Gelal și Luca Radu.În urma acestor performanțe, în clasa-mentul general pe cluburi, LPS „Nicolae Rotaru” CSS s-a situat pe poziția a treia, după centrele din București și Pitești.„A fost ultimul concurs la care am participat anul acesta și suntem bucuroși că sportivii noștri ne-au făcut cadou, de sărbători, atâtea medalii. Vrem să mulțumim, și pe această cale, directorului Liceului cu Program Sportiv, prof. Andrei Szemerjai, dar și părinților copiilor, pentru sprijinul acordat secției de judo”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Feuzi Gelal.Deși Festivalul Național de la București a încheiat calendarul competițional 2011, judokanii constănțeni continuă antrenamentele, în sala de la LPS. Ei vor primi liber doar câte o zi de sărbători: una de Crăciun, cealaltă de Revelion. Apoi, în perioada 15-21 ianuarie, 20 de copii, însoțiți de cei doi tehnicieni, vor merge în cantonament la Tușnad.„Primul concurs al anului viitor va avea loc în data de 10 februarie, la Roman: faza de zonă a Campionatului Național de cadeți, urmat, două săptămâni mai târziu, de turneul final de la Arad”, a explicat profesorul Feuzi Gelal.