Alexandru Răuță, portarul „marinarilor“:

„La Farul, trăim în incertitudine“

Norii negri care plutesc deasupra clubului i-au umbrit goal-keeper-ului de 23 de ani bucuria titularizării și a turului peste așteptări reușit de echipă. Accidentarea din meciul cu Săgeata Năvodari a lui Dan Zdrâncă l-a propulsat în postura de titular în poarta Farului pe Alexandru Răuță. Tânărul de 23 de ani a avut evoluții apreciate în cele șapte meciuri în care a evoluat, apărând chiar și un penalty, însă nu se poate bucura pe de-a-ntregul, din pricina situației incerte care domnește la club. „La cum am început campionatul și cu ce probleme ne-am confruntat pe parcursul acestuia, am avut un tur reușit, cu mult peste așteptări. Debutul la Farul mi-a adus o mare fericire, însă situația actuală a clubului mă întristează profund. Cu un ochi râd și cu altul plâng. Trăim în incertitudine. Nu știm ce ne va rezerva viitorul. Am fost anunțați că data reunirii va fi 17 ianuarie. Să sperăm că până atunci va fi rezolvată problema căldurii, a apei calde și a apei reci, astfel încât să putem demara pregătirea de iarnă. E păcat că un oraș așa de mare precum Constanța nu poate ajuta o echipă nici măcar în Liga a II-a”, a declarat Alexandru, pentru „Cuget Liber”. În lipsa unor informări oficiale, în rândul jucătorilor circulă mai multe zvonuri privind viitorul echipei, ba că nu va mai putea continua campionatul, ba că o va face, dar va fi mutată din Constanța, la Suceava. Și veteranul Cosmin Pașcovici (32 de ani) este supărat din cauza proble-melor cu care se confruntă Farul. „Având în vedere greutățile financiare și problemele cu utilitățile de la stadion, rezultatele obținute în tur sunt surprinzător de bune, chiar nesperate. Nici la Liga a IV-a nu se întâmplă să nu ai apă și căldură la pregătire și meciuri. Nu e posibil ca ditamai orașul să nu sprijine echipa de fotbal. Ce a fost Farul și ce a ajuns! Am intrat în vacanță împovărat de grija banilor”, ne-a spus și fundașul stânga, care a început campionatul în postura de căpitan al „marinarilor”. Răuță al Arabiei Dacă e întristat de situația actuală a Farului, Alexandru Răuță are în schimb motive de bucurie din Arabia Saudită, unde Al-Ettifaq, echipa pregătită de Ion Marin și la care tatăl lui Alex, Ion Răuță, e antrenor de portari, merge foarte bine în campionat. „Doar ce au început returul. Au făcut un egal, 2-2, fiind egalați în minutul 90. Sunt pe locul doi, dacă învingeau, deveneau lideri. Oricum, echipa e în progres evident, după ce, anul trecut, se bătea la retrogradare. Tata va veni acasă pe 24 decembrie. Mi-a spus că îi e tare greu cu căldura. Au jucat un meci și la 40 de grade Celsius”, ne-a mai spus Alexandru.