La Farul, cel mai bun atac e apărarea

„Marinarii” au primit tot atâtea goluri ca Ceahlăul și Săgeata, însă, în ofensivă, sunt întrecuți până și de „lanterna” CF Brăila. În 12 meciuri de campionat, Farul a încasat doar nouă goluri (o medie de 0,75 pe meci), având astfel cea mai bună defensivă din seria întâi a Ligii a II-a, la egalitate cu primele două clasate, Ceahlăul Piatra Neamț și Săgeata Năvodari. Antrenorul Ioan Sdrobiș și ajutoarele sale, Gică Butoiu și Ion Barbu, au pus la punct o defensivă redutabilă, care a funcționat foarte bine atât în sistemul 5-4-1, folosit în deplasare, cât și în 4-4-2, cum joacă Farul acasă. Pe teren propriu cel puțin, „marinarii” au primit un singur gol în șase meciuri, acum aproape două luni și jumătate, în etapa a doua (prima partidă de pe teren propriu), contra lui FC Botoșani, care era liderul clasamentului la acea dată. De atunci, în celelalte cinci confruntări care au urmat la Constanța, adversarii nu au mai reușit să perforeze poarta Farului. În deplasare, chiar dacă fariștii au luat opt goluri în șase partide, doar în două dintre meciuri au scos mingea din plasă mai mult de o dată: la Viitorul (scor 1-3), în prima etapă, care nu se pune însă, având în vedere situația în care era Farul atunci, și în runda a treia, la Ceahlăul (0-2). „Părintele” și-a betonat apărarea cu oameni puternici, Liviu Ștefan, Vajou, Barbu, Buzea, Pașcovici, a întărit și zona din fața defensivei, iar în poartă nu a rămas descoperit după accidentarea lui Zdrâncă, Alex Răuță făcându-și datoria cu brio până acum. A apărat inclusiv un penalty. „Am ajuns la al cincilea meci consecutiv fără gol primit acasă. Avem un sistem foarte bine pus la punct în apărare. Ne închidem foarte bine, astfel că luăm extrem de greu gol. E adevărat însă că nici nu prea dăm. Contra Stelei II, am reușit în premieră să punctăm de două ori într-o partidă. Sperăm să o ținem tot așa”, a declarat Gică Butoiu. Într-adevăr, Farul stă prost în ofensivă, capitol la care, cu opt goluri marcate (0,66 pe meci), ocupă ultimul loc între cele 16 echipe din seria întâi a Ligii a II-a. Până și „lanterna” CF Brăila, care n-a cunoscut gustul succesului până acum, are un atac mai ascuțit decât al „marinarilor”, cu nouă reușite. Pentru Farul au marcat doar patru jucători, doi atacanți, Câmpeanu (care e golgeterul echipei, cu patru reușite) și Rusu, un mijlocaș, Scărlătescu (de două ori), și un fundaș, Vajou (din fază fixă). O bună perioadă, Câmpeanu a ținut singur atacul în spate (în șase etape, a marcat cele patru goluri ale Farului din acea perioadă, aducându-i opt puncte echipei). De cinci runde însă, Adrian nu a mai reușit să dea gol. Sâmbătă, cu Steaua II, Farul a punctat pentru prima dată de două ori într-un meci și poate că de acum înainte va lăsa deschis robinetul cu goluri. v v v Chiar dacă nu a strălucit până acum în atac, Farul a compensat prin forța defensivă și prin dăruirea jucătorilor, obținând rezultate și un loc în clasament, nouă, cu mult peste așteptări, dacă ținem cont de modul cum a plecat la drum și cu ce probleme interne se confruntă în continuare. „Și în meciul cu Steaua II ne-am menținut pe linia evoluțiilor bune din ultimul timp, mai ales acasă, unde primim foarte greu gol. Am marcat în fiecare debut de repriză și ne-am făcut astfel jocul ușor. Sperăm ca, în etapa următoare, la Tulcea, să nu pierdem. Delta e o echipă care joacă fotbal, astfel că ar trebui să iasă un meci frumos. Încercăm să-l recuperăm și pe Buzea” Relu Damian, președinte Farul „Din retur, am înțeles că lucrurile se vor schimba. La nivelul lotului, vor mai fi aduși 3-4 jucători, pentru a crește competitivitatea. La situația actuală, dacă mai aveam câțiva fotbaliști buni în plus, acum eram la promovare” Gică Butoiu, antrenor secund Farul