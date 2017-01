La Farul a venit în probe un stoper sârb care a jucat şi în China

La Farul a venit în probe un stoper sârb care a jucat și în China

Echipa constănțeană caută în continuare variante de întărire în apărare, verificându-l, de ieri, pe Momir Desnica, care a evoluat anul trecut la Guangdong Sunray Cave. Desnica are 31 de ani (este născut pe 27 iunie 1978), iar în CV-ul său figurează, pe lângă formații din Serbia, precum FK Banat Zrenjanin, Mladost Apatin sau FK Novi Sad, și echipa chineză din eșalonul secund Guangdong Sunray Cave, unde fundașul a jucat în 2009. Sârbul se pregătește de ieri după-amiază cu Farul, iar la jocul de la antrenament, a evoluat stoper dreapta, antrenorul Ștefan Stoica monitorizându-l într-o apărare de patru, alături de M. Soare, Tudorache și Gaston. „Sper să rămân la Farul și să o ajut să promoveze. Are șanse destul de bune de a intra în Liga 1 și ar fi păcat să le rateze”, a declarat Momir Desnica. De la ședința de pregătire de ieri au lipsit Chico, portughezul începând tratamentul pentru hernie de disc, și Cosmin Matei. Pantelie s-a pregătit normal, iar Dan Ignat a început alergările. Matei este accidentat la călcâi, dar a trebuit să onoreze și o convocare la echipa națională Under-19. Micii tricolori joacă între ei astăzi, la Mogoșoaia, dar Matei, care a fost tratat și la lot, de medicul Naționalei, Pompiliu Popescu, nu va evolua, iar diseară va reveni la Constanța. Ștefan Stoica a declarat că, sâmbătă, în derby-ul cu Victoria Brănești, de la Constanța, va trimite în teren doar jucătorii „montați, care iubesc Farul”. „Cred că și jucătorii și-au dat seama că trebuie să lupte. Marea majoritate trăiesc în Constanța și sunt datori să facă ceva pentru oraș, deși parcă nu există unitate în jurul echipei, planează chiar o răutate”, a spus tehnicianul. „Mourinho” nu crede că anunțata retragere din campionat a lui FCM Bacău este neapărat în avantajul Faru- lui, deși „marinarii” ar urma să câștige astfel cu 3-0 în deplasare. „Avantaj vom avea dacă vom câștiga cel puțin două derby-uri. Acolo se va juca promovarea”, a spus Stoica. „Sâmbătă, sperăm să dăm uitării rușinea de la Chiajna. Nu ne mai permitem să facem pași greșiți. La Chiajna, pe lângă terenul greu, am avut și probleme de lot: Ben Teekloh suspendat, Bogdan Andone indisponibil, iar Chico nu reușește să-și găsească ritmul după accidentarea de la spate”, a mai arătat Ștefan Stoica.