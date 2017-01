Metallurg Jlobin - CVM Tomis, în Challenge Cup la volei masculin

La două seturi de Final Four

Zi importantă pentru voleibaliștii de la CVM Tomis, care se află în fața unei performanțe istorice: accederea în Final Four al unei competiții continentale. Echipa de volei masculin CVM Tomis Constanța mai are un singur pas de făcut până să ajungă în Final Four al Challenge Cup. Astăzi, de la ora 18, la Gomel, jucătorii antrenați de canadianul Stelio De Rocco înfruntă pe Metallurg Jlobin (Belarus), în manșa a doua a sferturilor de finală. În tur, la Sala Sporturilor, Radu Began și compania s-au impus cu 3-1, trecând de puțin pe lângă un succes fără set cedat. În aceste condiții, pentru a-și îndeplini obiectivul, campioana României este nevoită să-și adjudece minimum două seturi, dar constănțenii anunță la unison că vor juca numai la victorie. Partida este arbitrată de brigada Laszlo Adler (Ungaria) / Jan Herneth (Danemarca). Celelalte întâlniri ale rundei au trei mari favorite: Sisley Treviso (Italia), E.A. Patras (Grecia) și L.M. Tourcoing (Franța).