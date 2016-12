Ioan Sdrobiș e sceptic că situația se mai poate îndrepta

„La ce bun să mai vin la Farul?“

Antrenorul principal al Farului a declarat că, în condițiile actuale, nu are cum să se mai prezinte la echipă. „Părintele“ a primit mai multe oferte, dar, deocamdată, nu a luat nicio decizie. Ioan Sdrobiș a ajuns la capătul răbdării. Nu se mai simte în stare să o ia de la capăt și să treacă din nou printr-un supliciu precum cel din turul Ligii a II-a. Încă nu s-a hotărât definitiv să se despartă de Farul, dar finalul poveștii pare aproape. Un lucru e cert: dacă situația de la club nu se va debloca, iar Sdrobiș e sceptic că lucrurile s-ar mai putea îndrepta, tehnicianul nu se va mai prezenta la Constanța. Deja are unele oferte, ultima care a „răsuflat” fiind cea de la Unirea Alba Iulia (locul 14, ultimul retrogradabil, în seria secundă a Ligii a II-a), cu care se spune că ar fi ajuns la un acord de principiu și unde s-ar duce și cu 6-7 jucători de la Farul. „În acest moment, căutările sunt la ordinea zilei în fotbal. Așa și eu, am fost contactat de mai multe echipe, care, după ce au văzut situația dramatică de la Farul, m-au întrebat ce am de gând. Sunt mai multe variante, însă, deo-camdată, nu am dat vreun răspuns”, a declarat antrenorul Farului, pentru „Cuget Liber”. „Părintele” deplânge situația în care a ajuns Farul. Mai sunt șase zile până la reunirea lotului (fixată pe hârtie), iar la club domnește incertitudinea. „Suntem în 10 ianuarie, iar clubul e în paragină. Totul e blocat. Săptămâna aceasta e moartă. Mai trece una și, gata, vine februarie. Echipele au deja programul bine stabilit, iar noi nu știm dacă ne vom reuni. Aud versiuni optimiste, dar știți cum e, copilul cu moașe multe rămâne cu buricul netăiat. În condițiile actuale, la ce bun să mai vin la Farul? La stadion nu curge apa, nu e căldură și sunt restanțe salariale însemnate. Nu mai vreau și nu mai pot să trec prin ce am trecut în tur. În plus, nu văd cum situația s-ar putea îndrepta. Nu ajunge să dai doar unul - două salarii la jucători. Trebuie rezolvată și problema utilităților și a reeșalo-nărilor financiare. În plus, fotbaliștii din actualul lot ar putea deveni liberi de contract”, a fost radio-grafia dură a „Părintelui”. Ioan Sdrobiș a dezvăluit că le-a spus jucătorilor să-și caute echipe. Deja doi dintre ei, Scărlătescu și Rusu, au fost solicitați de Dinamo, pentru probe, și mai sunt și alții „pe țeavă”. „Nu-i pot lăsa pe băieți pe drumuri. Au și ei familii, copii, perspective. Nu-i pot lăsa să sufere de foame. Au dat dovadă de bun simț și s-au străduit din răsputeri”, a arătat „Părintele”. „Planurile mele legate de Farul sunt pe cale să se risipească în vânt. Intenționam ca în acest an, la 1 mai, să prezint o echipă care să nu aibă voie să rateze promovarea în stagiunea viitoare. Însă ce se întâmplă acum a depășit orice limită. Echipa a stat două săptămâni la stadion fără apă rece și cu WC-urile înfundate. A fost caz de Sanepid. De aceea am și jucat în devans ultimul meci din tur, pentru că nu se mai putea face nimic la stadion” Ioan Sdrobiș, antrenor principal Farul