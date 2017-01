La 57 de ani, Cristian Mihăilescu e Mr. Europa şi Mr. Univers

La 57 de ani, Cristian Mihăilescu e Mr. Europa și Mr. Univers

Culturistul constănțean Cristian Mihăilescu și-a adăugat colecției impresionante de trofee și titlurile masters de Mr. Europa și Mr. Univers, ca și medalia de argint la Campionatul Mondial. Toate, la alte federații decât IFBB și EFBB. În ultimul timp, Mihăilescu (57 ani), antrenor la CS Farul, fost președinte al Federației Române de Culturism și Fitness, a concurat la profesioniști, aflându-se pe scenă, la finele anului trecut, la Timișoara, alături de Jay Cutler și Ronnie Coleman, actualul și fostul Mr. Olympia, cei mai tari culturiști profesioniști din lume. Cum, însă, cea mai puternică federație din lume, IFBB, nu a mai organizat concursuri de anvergură de masters (Masters Mr. Olympia, World Masters), veteranul constănțean s-a întors să concureze la amatori, având, în continuare, și statut de profesionist. A vrut, întâi, să meargă, cu lotul României, la Balcaniadă și Euro-pene, însă, ciudat, federația română l-a refuzat, spunând că are deja echipele alcătuite, deși unui concurent de valoarea sa, cu o calitate musculară de invidiat, având în vedere vârsta, ar fi trebuit să i se găsească loc. În aceste condiții, Cristian Mihăilescu a dat curs unor invitații pe care le avea de prin 1999 de la alte federații decât IFBB și ramura sa europeană, EFBB. Așa a ajuns să evolueze la trei concursuri, în Belgia, la Eghzee (Campionatul Mondial NAC), la masters peste 50 ani, și în Italia, la Sapri (Mr. Univers) și Rossano (Mr. Europa), la masters peste 55 ani, ultimele două întreceri organizate de IBFA. La Mondiale, a cucerit medalia de argint, fiind învins de germanul Bernhard Klemmer, iar la celelalte două întreceri nu a avut adversari, devenind Mr. Univers, după ce a învins un neamț, doi italieni și un englez, și Mr. Europa. „Au fost concursuri frumoase, cu o altă atmosferă, puțin deosebite de cele la care participasem până acum. În Italia, cel puțin, am concurat în aer liber, foarte aproape de plajă, în niște stațiuni ca Mamaia. Am avut și o galerie numeroasă, din români care munceau acolo. Doar la Constanța au mai fost atâția oameni care să mă încurajeze“, a declarat Mihăilescu, pentru „Cuget Liber”. Concurează și la alte federații Culturistul constănțean, care, pe lângă numeroasele titluri naționale și internaționale, are în palmares și un loc doi la Masters Mr. Olympia, în 2003 (categoria peste 50 ani), este mulțumit de cele realizate la noile federații. Și-a recăpătat motivația de a se pregăti la nivel înalt și vrea să participe și la alte federații, căci, în afară de acestea, mai sunt vreo șase în Europa. Ținte sigure sunt deja Campionatul Mondial IBFA (noiembrie, Mentone - Franța) și Mr. Univers NAC (decembrie, Hamburg - Germania).