Pugilistul român Lucian Bute, campion mondial IBF:

„L-am bătut pe mexican, e cel mai frumos cadou de Crăciun“

Ştire online publicată Marţi, 15 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Campionul mondial IBF, Lucian Bute, a declarat, ieri, la revenirea în România, că succesul repurtat în fața mexicanului Librado Andrade, la finele lunii trecute, prin care și-a păstrat titlul la categoria super-mijlocie, este cel mai frumos cadou pe care l-ar fi putut primi de Crăciun. „Victoria cu Andrade a fost cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primesc de Crăciun. A fost foarte bun stagiul de pregătire din Florida, am avut adversari buni, soarele de acolo mi-a făcut bine și asta s-a văzut în meci. Acum, sunt deschis pentru un meci foarte mare, am ajuns la nivelul la care să îmi doresc așa ceva. Poate fi o luptă pentru unificarea centurilor, dar și una normală prin care să îmi apăr titlul”, a declarat Lucian Bute, imediat după aterizarea pe Aeroportul „Henri Coandă”. Pugilistul român va petrece sărbătorile de iarnă împreună cu familia sa, la Pechea, dar și cu prietenii la munte. „În România, voi încerca să stau cu familia de Crăciun, pentru că am două surori care se întorc din Italia și pe care nu le-am mai văzut de ceva vreme. Înainte de Crăciun, voi merge la Bușteni, iar Revelionul îl voi petrece tot la munte, cu mai mulți prieteni”, a dezvăluit sportivul în vârstă de 29 de ani. Pugilistul român Lucian Bute l-a învins, pe 29 noiembrie, la Quebec, pe mexicanul Librado Andrade, prin KO în repriza a patra, și și-a apărat pentru a patra oară centura de campion mondial la categoria super-mijlocie, versiunea IBF. *** Pugilistul român Adrian Diaconu a declarat, ieri, după eșecul suferit în fața lui Jean Pascal, în meciul pentru titlul mondial WBC, că nu se gândește să pună capăt carierei și că este posibil să-l întâlnească pentru a treia oară pe canadian. „E posibilă o a treia întâlnire cu el și cred că în al treilea meci îl pot învinge”, a spus Diaconu. „Rechinul” s-a referit apoi la partida pierdută în fața canadianului, fiind convins că a luptat bine: „Am avut o strategie destul de bună, Pascal încearcă să câștige pe final de repriză, iar antrenorii mi-au spus că, dacă simt că am dominat o repriză, pe finalul ei să încerc să fug de el. Eu m-am bucurat la final, eram sigur că am câștigat. Să revăd meciul și îmi voi da seama ce s-a întâmplat”, a explicat Diaconu, care a adăugat că a avut unele probleme la mâna dreaptă și a boxat cu infiltrații. Adrian Diaconu a revenit în țară, după ce, sâmbătă, a fost învins de canadianul Jean Pascal, în meciul pentru centura WBC la semigrea. Arbitrii-judecători au avut o decizie unanimă după 12 reprize: 118-110, 117-111 și 117-111. Diaconu a fost întâmpinat la Salonul Oficial al Aeroportului „Henri Coandă” de campionul mondial IBF, Lucian Bute, și de președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja.