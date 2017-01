Kredo 63 Odessa nu şi-a spus ultimul cuvânt

Turneul Asociației Internaționale de Rugby „Dunăre - Marea Neagră”

Kredo 63 Odessa nu și-a spus ultimul cuvânt

Ziua a treia a turneului Asociației Internaționale de Rugby „Dunăre - Marea Neagră” programează două jocuri atractive, învingătoarele urmând a lua o serioasă opțiune pentru câștigarea trofeului. Rugby-ul spectacol de pe arena din „Badea Cârțan” continuă și astăzi, când sunt planificate două întâlniri. De la ora 14.30, în deschiderea cuplajului, vor evolua Constructorul-Cleopatra și Kredo 63 Odessa, iar de la ora 16, RCJ Farul va primi replica Selecționatei Constanței. Până în acest moment, Farul și Constructorul-Cleopatra sunt neînvinse și pornesc cu prima șansă în disputele din această după-amiază, dar este de așteptat ca formația din Ucraina să pună mult mai multe probleme decât a făcut-o în prima reprezentație, când a pierdut (6-87) în fața „marinarilor”. De altfel, antrenorul celor de la Kredo 63, Dmitri Kirsanov, spune că nu are ce să le reproșeze elevilor săi. „Farul este o echipă de top din rugby-ul românesc, a atacat permanent. Noi ne-am aflat la primul meci al sezonului și am încercat să opunem o rezistență decentă. Deși am primit multe eseuri, echipa mea a arătat spirit de luptă, iar pentru jucători a fost un prilej de a căpăta experiență. Avem multe de învățat, mai ales când adversarii sunt puternici”, a declarat tehnicianul ucrainean, care i-a remarcat pe fariștii George Chiriac și Remus Lungu. Și antrenorul Farului, neozeelandezul Bruce Hodder, a avut cuvinte frumoase la adresa team-ului din Odessa: „Deși diferența pe tabelă a fost consistentă, mi-a plăcut jocul ucrainienilor, în special în fazele de mol. Sunt disciplinați și, dacă vor reuși să treacă mai repede din faza de apărare în cea de atac, nu vor părăsi turneul fără o victorie”. Ultimele partide ale competiției de pe litoral vor avea loc vineri, 6 martie, cel mai probabil pe stadionul „RCJ Farul”, după următorul program: Constructorul-Cleopatra - RCJ Farul (ora 14) și Kredo 63 Odessa - Selecționata Constanței. RCJ Farul, la Memorialul „Sandu Ville Gorun” După încheierea turneului de pe litoral, RCJ Farul va participa la Memorialul „Sandu Ville Gorun” de la Iași, competiție la startul căreia vor mai fi prezente echipele Steaua, Bucovina Suceava și Poli Iași. Până la reluarea campionatului, constănțenii își vor testa forțele, între 20 și 30 martie, în două amicale cu Yenisei Krasnoyarsk (Rusia).