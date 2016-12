Kimonouri constănţene pentru podium

Turneul final al Campionatului Național de judo copii U11

Kimonouri constănțene pentru podium

Micii judokani de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța au avut evoluții onorante la turneul final al Campionatului Național de copii U11, competiție găzduită, timp de două zile, de Sala Sporturilor din Techirghiol.Peste 500 de sportivi, fete și băieți, reprezentând 160 de cluburi din întreaga Românie, și-au dat întâlnire la Techirghiol, pentru a-și disputa medaliile Naționalelor de judo Under 11. Ca de fiecare dată, constănțenii s-au făcut remarcați din ambiția afișată pe tatami.Cea mai bună evoluție a reușit-o Cristina Roșioru, care, pentru al doilea an consecutiv, a cucerit titlul de campioană a României la categoria 44 kilograme. Cristina este elevă în clasa a IV-a la Școala Tuzla (învățător, Iuliana Căpățână) și se anunță a fi una dintre sportivele de mare perspectivă ale LPS-ului.Tot la individual feminin, Ana Maria Crețu s-a clasat pe locul V la categoria 36 kg.În întrecerea pe echipe la Euroregiuni (8 competitoare), echipa Euroregiunii Sud-Est, avându-le în componență pe Cristina Roșioru și Ana Maria Crețu, a câștigat medalia de bronz, iar la masculin, echipa Euroregiunii Sud-Est, cu Andrei Ene (44 kg; LPS Constanța) în componență, a obținut tot medalia de bronz.Sportivii LPS-ului medaliați la Naționale sunt antrenați de Radu Luca și Timur Gelal.Alți patru judoka dobrogeni au participat la competiția de la Techirghiol: Alin Tănase (30 kg), Anastasia Marin (30 kg), de la LPS Constanța, Sebastian Șoimu (27 kg) și Raul Călinescu (27 kg), de la CS Agigea (antrenor, Emin Acmola). Aflați în premieră la o ediție de CN, cei patru au ocupat poziții în afara podiumului.„A fost un turneu foarte puternic și suntem bucuroși că am reușit să câștigăm medalii. Vreau să le mulțumesc și pe această cale celor care ne-au susținut, din toate punctele de vedere, pentru a putea înregistra aceste performanțe: Hotel «Sirius» Eforie Nord (proprietar, Nagi Gelal), LPS Constanța (director, prof. Andrei Szemerjai), Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța (director, Claudiu Teliceanu)”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Feuzi Gelal.În perioada 27-30 iunie, la Arad, se va desfășura turneul final al Campionatului Național de judo pentru copii cu vârste sub 13 ani, competiție la care LPS „Nicolae Rotaru” va fi reprezentată de trei sportivi: Mihaela Pescaru (36 kg), Vladimir Crangă (+55 kg) și Ștefania Stănică (30 kg).„Mergem la Arad cu un lot restrâns numeric, dar de valoare. Obiectivul nostru este câștigarea a două medalii”, a explicat profesorul Feuzi Gelal.