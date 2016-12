Kendo şi războinicii în negru

2010, un an excepțional pentru sportivii de la CS Kaybukan

Kendo și războinicii în negru

Se spune că valoare ai cu adevărat atunci când știi să treci cu bine prin situații limită. Într-un an marcat de criza economică, sportivii de la CS Kaybukan Constanța au obținut rezultate remarcabile, nucleul de kendo de la malul mării fiind unul dintre cele mai tari din România. Spre deosebire de alte grupări din sfera artelor marțiale, la CS Kaybukan sunt legitimați puțini sportivi. Mai exact, 16, însă, cum s-ar spune, puțini și buni. Dintre aceștia, 10 vin constant la antrenamente, ceilalți fiind tineri, la început de carieră, cu frumoase perspective de a face performanță. În cadrul clubului, activează și trei fete, dintre care se detașează Maria Silvana Moise, campioană balcanică și națională. „Am avut un an 2010 excepțional, evoluțiile sportivilor noștri fiind peste așteptări. La individual masculin, Alexandru Stupu a câștigat Cupa României și Cupa Balcanică; de asemenea, el a trecut de faza grupelor preliminare la Campionatele Europene de la Debrecen (Ungaria). La individual feminin, Maria Moise a fost prima la Campionatul Național, Cupa României și Cupa Balcanică, iar pe echipe, am cucerit medaliile de bronz la Cupa României. În condițiile în care polii puterii la kendo în România sunt cluburile din București și Miercurea Ciuc, putem spune că acest loc trei este unul foarte bun. E foarte greu să urci o echipă pe podium, de aceea bucuria este așa de mare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ervin Ciorabai, membru al CS Kaybukan. De la Europene, la Cupa Mării Negre În 2011, războinicii în negru vor avea parte de un calendar competițional bogat în evenimente. Sezonul se va deschide în luna martie, la București, orașul gazdă al Cupei României, apoi vor urma, în luna mai, Campionatele Europene din Polonia, unde vor merge Maria Moise și Alexandru Stupu. În perioada estivală, iulie / august, este programată, cel mai probabil în stațiunea Venus, Cupa Mării Negre, turneu cu participare internațională, la care este invitat, alături de mari maeștri de peste graniță, și președintele Federației Europene de Kendo, belgianul Alain Ducarme. În toamnă, luna noiembrie, tot la București, se vor desfășura Campionatele Naționale, iar obiectivul constănțenilor este păstrarea distincțiilor câștigate anul acesta. Gradele obținute în România, recunoscute pe plan mondial Kendo este un sport foarte dur, dovadă că, în România, există numai 14 cluburi de profil, în cadrul cărora activează aproximativ 250 de sportivi. Dintre aceștia, la Campionatul Național sau Cupa României participă maximum 60 l Kendo a fost introdus în România de sensei Tsushimo (fost ambasador al Japoniei în țara noastră), imediat după 1990 l Sportivii români participă și la competiții internaționale, gen Cupa Cehiei sau Cupa Ungariei, turnee în sistem Open. „La final, ei dau examen de grad și, astfel, le crește valoarea”, ne explică Ervin Ciorabai l Gradele obținute în România sunt recunoscute pe plan mondial.