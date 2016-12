Turneul internațional U17 Talent Cup la fotbal

Kashima Antlers sau ce înseamnă onoarea japoneză

La super-turneul Talent Cup, de salutat este, în primul rând, prezența formației japoneze Kashima Antlers. Multe dintre familiile fotbaliștilor au fost afectate de tragedia de la Fukushima, dar niponii și-au respectat promisiunea și au venit la Constanța. După mulți, foarte mulți ani, o echipă din Țara Soarelui Răsare ajunge la Constanța, pentru a participa la un turneu. Este vorba despre Kashima Antlers, care întregește - alături de Real Madrid, Inter Milano și Academia Hagi - "careul de ași" al Talent Cup, competiție rezervată fotbaliștilor cu vârste până în 17 ani. Gestul japonezilor, de a veni în România, în ciuda problemelor grave care le-au afectat națiunea, a impresionat pe toată lumea. "Îi mulțumim lui Gheorghe Hagi că s-a gândit la noi și ne-a invitat la acest turneu. Am avut parte de o primire frumoasă și sper să fim la înălțime în ceea ce privește echipa pe care o vom alinia. Am trecut prin momente teribile în luna martie, când a avut loc dezastrul de la Fukushima, în care au pierit părinții unora dintre jucătorii noștri. Am fost nevoiți să completăm lotul cu doi jucători mai mari ca vârstă și vreau să mulțumesc echipelor Inter Milano, Real Madrid și Academia Hagi că au înțeles prin ceea ce am trecut și au acceptat să participăm cu doi sportivi peste limita de vârstă", a declarat, în cadrul conferinței de presă organizate la Hotel IAKI, Takashima Takehiro, reprezentantul clubului Kashima Antlers. La rândul său, Sergio Sartorio, reprezentant al Interului, a spus că grupării milaneze îi face mare plăcere să fie prezentă în turneul de la Constanța: "Este o competiție foarte puternică, benefică jucătorilor în acumularea experienței internaționale. Avem alături de noi și un scouter și nu vom ezita să aducem în curtea noastră vreun jucător al Academiei Hagi, în cazul în care va confirma la acest turneu. Exemplul există deja, pentru căl-am adus la Inter, în urmă cu câteva sezoane, pe Denis Alibec, un alt constănțean extrem de talentat". Ediția 2011 a turneului Talent Cup a început aseară, când, pe stadionul "Farul", s-au jucat două meciuri: Academia Hagi - Inter Milano 3-0 (1-0) și Real Madrid - Kashima Antlers 1-2 (0-1)Competiția continuă după următorul program: astăzi: Academia Hagi - Kashima Antlers (ora 19.30), Real Madrid - Inter Milano (ora 21.30); mâine: Academia Hagi - Real Madrid (ora 19.00) și Inter Milano - Kashima Antlers (ora 21.00).