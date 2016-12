Kapetanos, după Steaua-FC Basel: ,,Eu am văzut că echipa nu s-a bucurat"

Ştire online publicată Miercuri, 23 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul echipei Steaua,, a declarat, marți seară, după remiza din meciul cu FC Basel, scor 1-1, că elvețienii nu au fost periculoși și a precizat că formația bucureșteană a căzut după golul primit."A venit primul punct, dar eu am văzut că echipa nu s-a bucurat. Am vrut să câștigăm astăzi trei puncte, dar am egalat în ultimele minute. Am scos un punct, avem șanse să mergem la Basel să scoatem un punct acolo. Basel nu a fost prea periculoasă. Noi am făcut o greșeală, ei au dat un gol frumos, am căzut un pic, dar în final am scos un punct, e important în momentul ăsta. Trebuie să batem acolo, după putem să vorbim de viitor. Basel s-a schimbat mult de când am jucat cu CFR împotriva lor, nu mai e aceeași echipă", a spus Kapetanos pentru Dolce Sport.