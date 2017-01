Juveţii se dau cocoşi la meciul cu Farul

Juveții se dau cocoși la meciul cu Farul

După ce a pierdut la Bistrița în etapa a doua a Ligii 1, U Craiova este hotărâtă să se revanșeze în meciul de sâmbătă, din Bănie, cu Farul. Excesiv de optimiști, oltenii nu le dau nicio șansă „rechinilor”. Elevii lui Ion Marin pleacă spre Craiova vineri dimineață, iar în această seară intră în cantonament. Patronul Craiovei, Adrian Mititelu, nu are niciun dubiu că echipa sa îi va învinge lejer pe „rechini”. „Nu mi-e teamă de Farul, nu poate rezista în fața noastră. Ce să poată face constănțenii în fața unei echipe care joacă fotbal ca noi?”, a declarat Mititelu, în stilul caracteristic. Și fundașul Universității Dorel Stoica este optimist, el alergând chiar după doi iepuri: și victorie cu Farul, dar și o evoluție convingătoare. „Sigur că nu ne va fi ușor în meciul cu Farul, dar, concentrați la maximum, vom câștiga. Constănțenii au cam același stil cu cei de la Bistrița și tocmai de aceea trebuie să tragem învățăminte din acel joc. Trebuie neapărat să câștigăm, dar nu oricum. Să jucăm și fotbal. Victoria în meciul cu Farul este vitală pentru parcursul nostru în campionat, mai ales că apoi avem deplasări la CFR și Dinamo. Și la Bistrița am jucat fotbal, dar am avut și neșansă. Ghinionul nu poate să țină însă la nesfârșit. Avem echipă valoroasă, iar ce s-a întâmplat la Bistrița a fost doar un accident. Nu trebuie să facem o tragedie din acest eșec”, a spus Stoica. „Pe ei i-a bătut Bistrița, pe noi Rapidul” Fundașul stânga al Farului, Florin Maxim, autorul golului de kinogramă prin care „rechinii“ au câștigat la Buzău, îi temperează însă pe juveți, invitându-i să aștepte meciul și apoi să vorbească. „Ceea ce contează cu adevărat este ce va fi în iarbă. Vorbele dinainte de meci nu au nicio importanță. Totuși, le reamintesc oltenilor că și noi, și ei am pierdut cu 0-2 etapa trecută, dar pe noi ne-a bătut Rapidul, iar pe ei Bistrița, ceea ce e o diferență”, a declarat Maxim, pentru „Cuget Liber”. Pregătirea Farului pentru acest meci intră, astăzi, în a treia zi. Luni, „rechinii“ s-au antrenat, la baza proprie, după-amiază, lucrând în sala de forță și efectuând alergări, iar după antrenament au avut o întrevedere cu Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al Farului, pe tema meciului cu Rapidul. Ieri, au avut loc două ședințe de pregătire, în regim de semicantonament, prima, tehnico-tactică, pe terenul SNC, iar a doua, la Farul, fizică. În această seară, Farul intră în cantonament, iar vineri dimineață pleacă spre Craiova. Partida se dispută sâmbătă, de la ora 18, în direct la gspTV. Maftei l-a lovit pe Maxim Pentru meciul de la Craiova, Farul nu se poate baza în continuare pe Nae și Daniel Florea, iar Maxim și Voiculeț acuză probleme medicale după partida contra Rapidului, Max alegându-se cu o entorsă la glezna piciorului stâng în urma unui duel cu adversarul său direct din acel meci, Maftei. Ieri, la antrenamentul de pe SNC, Voiculeț a efectuat doar alergări, în vreme ce Maxim a fost nevoit să privească de pe margine ședința de pregătire.