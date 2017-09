Juventus descinde la Ovidiu. Peniu: "Un meci foarte greu"

Astăzi, de la ora 16.30, pe stadionul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, va avea loc partida dintre FC Viitorul, campioana en-titre, și Juventus București, contând pentru etapa a 11-a a Ligii l la fotbal.Aflată pe locul 10, cu doar 11 puncte, echipa antrenată de Gheorghe Hagi are nevoie de victorie pentru a mai prinde play-off-ul. Chiar dacă a declarat în nenumărate rânduri că obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare, cu siguranță, Hagi nu poate fi mulțumit cu trecerea bruscă de la statutul de campioană a României la cel de echipă de play-out.„Ne așteaptă un meci foarte greu. Se întâlnesc două echipe care au mare nevoie de puncte și vor ataca din primul minut. Noi nu am făcut un meci foarte slab nici cu Astra, dar ne-a lipsit inspirația și concentrarea. Sper să le regăsim pentru meciul cu Juventus și să obținem cele trei puncte”, a declarat președintele Academiei Hagi, Pavel Peniu.Meciul va fi transmis, în direct, pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 (fostul Dolce Sport) și Look Plus.