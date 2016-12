Juventus a ratat primăvara Ligii Campionilor

Primele patru grupe ale Ligii Campionilor la fotbal și-au stabilit, aseară, toate echipele calificate în optimile de finală, în urma meciurilor ultimei etape din această fază. Pe lângă Bordeaux (grupa A), Manchester United (B), Chelsea și FC Porto (D), care erau deja calificate, merg mai departe și Bayern Munchen (A), ȚSKA Moscova (B), Real Madrid și AC Milan (C), iar în Europa League au acces Juventus (A), VfL Wolfsburg (B), Olympique Marseille (C) și Atletico Madrid (D). Rezultatele au fost: A: Juventus - Bayern 1-4 (Trezeguet 19 / Butt 30p, Olic 52, Gomez 83, Timoșciuk 90+2), Maccabi Haifa - Bordeaux 0-1 (Jussie 13); B: Beșiktaș - ȚSKA 1-2 (Bobo 86 / Krasic 41, Aldonin 90+5), Wolfsburg - Manchester 1-3 (Dzeko 56 / Owen 44, 83, 90+1); C: FC Zurich - AC Milan 1-1 (Gajic 29 / Ronaldinho 64p), Marseille - Real Madrid 1-3 (Lucho 11 / Cr. Ronaldo 5, 80, Albiol 60); D: Chelsea - Apoel 2-2 (Essien 19, Drogba 26 / Zewlakow 6, Mirosavljevic 87), Atletico - FC Porto 0-3 (Bruno Alves 2, Falcao 14, Hulk 76). Clasamentele finale: A: 1. Bordeaux - 16p, 2. Bayern - 10p, 3. Juventus - 8p, 4. Maccabi - 0p; B: Manchester - 13p, 2. ȚSKA - 10p, 3. Wolfsburg - 7p, 4. Beșiktaș - 4p; C: 1. Real Madrid - 13p, 2. AC Milan - 9p, 3. Marseille - 7p, 4. FC Zurich - 4p; D: 1. Chelsea - 14p, 2. FC Porto - 12p, 3. Atletico - 3p, 4. Apoel - 3p. Diseară, de la ora 21,45, se joacă ultimele meciuri și din celelalte patru grupe: E: Liverpool (locul 3, 7 puncte) - Fiorentina (1, 12p), Lyon (2, 10p) - Debrecen (4, 0p); F: Inter Milano (2, 6p) - Rubin Kazan (3, 6p), Dinamo Kiev (4, 5p) - FC Barcelona (1, 8p); G: VfB Stuttgart (3, 6p) - Unirea Urziceni (2, 8p) (în direct la TVR1), Sevilla (1, 10p) - Glasgow Rangers (4, 2p); H: Olympiacos (2, 7p) - Arsenal (1, 13p), Standard Liege (3, 4p) - AZ Alkmaar (4, 3p). Fiorentina, Lyon, Sevilla și Arsenal sunt deja calificate în primăvara Ligii. Sigură de locul din „16”-imile Europa League, Unirea Urziceni are nevoie de un egal la Stuttgart pentru a merge mai departe în Liga Campionilor.