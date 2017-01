„Justiţia m-a învins!“

Ilie Năstase a demisionat din funcția de președinte al FR de Tenis:

„Justiția m-a învins!“

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Tenis, Ilie Năstase, și-a prezentat, ieri, demisia, deoarece este dezamăgit de modul în care justiția din România a gestionat procesul cu clubul Voința, dar și din cauza acuzelor privind felul în care au fost cheltuiți banii la organizarea meciului de Cupa Davis cu Franța. „Demisionez nu neapărat după toate aceste acuze, cum că aș fi furat bani. Faptul că procesul cu clubul Voința a fost dat de la început și justiția românească este condusă de familii mă determină să plec din tenis. Nu vreau să mai aud de acest sport, pentru că țin la familia mea și nu vreau să mi-o stric. Nu este posibil să nu pot face o academie de tenis și să mă chinui într-un proces fără sfârșit. Este cea mai tristă zi din viața mea“, a declarat Ilie Năstase, pentru agenția NewsIn. Tribunalul Timișoara a admis atât apelul ANS, cât și pe cel al clubului Voința și a decis rejudecarea procesului în care ANS cere evacuarea clubului de pe locul pe care Ilie Năstase îl obținuse prin mai multe hotărâri de guvern și unde intenționează să con-struiască o academie de tenis. „Dacă, de opt ani, justiția nu mi-a acordat un teren unde să construiesc o academie, înseamnă că nu mai are rost să stau. M-am luptat, am vrut să fac ceva din sistem, dar se pare că nu pot. Am hotărâre judecătorească de cinci ani și degeaba. Am vorbit cu cei din guvern, m-am oferit să cumpăr terenul, nu era nicio problemă, dar mi-au zis că e un teren al statului și nu se atinge nimeni de el. Iar acum l-au dat unui particular. Iată că s-a putut acorda acest teren, dar nu lui Năstase. Așa că am decis să mă retrag. Justiția m-a învins, mi-au tras un glonț în cap. Nu voi mai reveni asupra deciziei”, a adăugat Năstase.