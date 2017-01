Juniorii Viitorului, eliminaţi înaintea turneelor finale

Juniorii Viitorului, eliminați înaintea turneelor finale

Juniorii C (născuți după 1 ianuarie 2001) ai Viitorului Constanța (antrenor Aurelian Despa) au ratat calificarea în turneul semifinal, ce va avea loc în perioada 8-11 iunie, după ce au fost învinși, ieri, în finala turneului zonal, de Oțelul Galați, scor 1-2 (0-1), golul constănțenilor fiind marcat de Răzvan Matiș.XXXNici juniorii E (născuți după 1 ianuarie 2005) ai Viitorului nu au avut parte de mai mult noroc. Fotbaliștii pregătiți de Florin Burcea au pierdut calificarea în finala Campionatului Național, la golaveraj. În grupă, FC Viitorul a învins pe AS Toni Doboș, scor 3-2, și pe Prosport Focșani, cu 4-0, însă a cedat, ieri, în fața celor de la CSU Craiova, scor 1-3. În clasamentul final, trei echipe au terminat cu șase puncte, însă Viitorul (8-5) a avut un golaveraj inferior celor de la CSU Craiova (10-4) și AS Toni Doboș (10-6).