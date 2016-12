Juniorii încing nisipul la Naţionalele de beach-volley

Juniorii încing nisipul la Naționalele de beach-volley

Ieri, pe arena din zona „Cazino” Mamaia, a început Campionatul Na-țional de beach volley pentru juniori. În competiție, s-au înscris 35 de echipe (16 feminin și 19 masculin). La masculin, patru formații reprezintă CSS 1 Constanța: Andrei Ion / Valentin Anghel; Vlad Leu / Cristian Manole; Ovidiu Comârleanu / Mihai Răuță; Alin Hristodorof / Octavian Lupea, iar CVM Tomis aliniază două echipe: Vlad Galav / Paul Cămui și Mădălin Găineanu / Ovidius Darlaczi. La feminin, de la CSV 2004 Tomis Constanța, sunt prezente două echipe: Elis Dinipram / Mihaela Hira și Ana-Maria Șerban / Ana-Maria Dumitru. „Este o competiție așa cum ne-am dorit-o, cu mulți participanți și jocuri echilibrate, am avut meciuri cares-au disputat în mod regulat pe durata a trei seturi, cu punctaje foarte mari. Personal, este o satisfacție faptul că valoarea jucătorilor a crescut, față de anii precedenți, sperăm ca toate acestea să se reflecte, anul viitor, într-o performanță mult mai mare, la nivel european, în participările noastre la diferite competiții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis Constanța, Serhan Cadâr. În lotul CVM Tomis, sunt absențe importante ale unor jucători, con-vocați la naționala de cadeți, aceștia disputând, zilele acestea, meciurile din cadrul Balcaniadei de volei. „Participanții de la CVM Tomis au obținut rezultate meritorii, gândindu-ne la faptul că cei mai buni jucători ai echipei sunt convocați la lotul național, pregătindu-se pentru Balcaniadă. Obiectivele noastre sunt mai importante pentru volei de sală la acest nivel, astfel, nu ne puteam permite să-i ținem aici, în loc să ajute România într-o competiție balcanică de volei de sală”, a spus Cadâr. România va înfrunta, la Blacaniada de volei pentru cadeți, naționalele Turciei, Bulgariei, Greciei, Bosniei-Herțegovina, Serbiei și Muntenegru, o grupă destul de dificilă, dar nu imposibil de învins. „Va fi greu, am vorbit cu antrenorul nostru, Răzvan Parpală, care face parte din staff-ul tehnic al naționalei, iar acesta îmi spunea că echipa Turciei este bine așezată. Bulgaria și Turcia au fiecare câte un jucător valoros, care ne-ar putea pune probleme. Aceștia au evoluat și la echipe de seniori, chiar dacă fac parte din grupele de cadeți”, a precizat Serhan Cadâr.