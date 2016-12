Juniorii de la Academia „Gheorghe Hagi“, campioni de iarnă

Toate echipele de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” ocupă primul loc în campionatele în care participă, înaintea intrării în vacanța de iarnă: juniori republicani A (născuți în anii 1991/1992; antrenori, Ștefan Petcu și Dan Rădulescu), juniori republicani B (1993/1994; Cătălin Anghel și Doru Carali), juniori C (1995/1996; Lucian Marinof și Nicolae Roșca), juniori D (1997; Ionel Melenco). La juniori E - Cupa „Hagi” (1998), campionatele au luat sfârșit, iar în fiecare serie echipele Academiei s-au clasat pe primul loc: Academia „Gheorghe Hagi” 1998 (seria Nord) și FC Viitorul 1998 (seria Sud). Campioana județului Constanța va fi desemnată la primăvară, câștigătoarele celor două semifinale, Academia - FC Farul (locul doi) și FC Viitorul - MarconStar Medgidia (2), urmând a-și disputa apoi finala. Academia are 14 victorii din 14 meciuri la juniori A, devansând-o cu 11 puncte pe următoarea clasată, Metalul Constanța. În campionat, evoluează reprezentantele județelor Constanța, Tulcea, Călărași, Ialomița, Brăila și Galați. Și juniorii C, și juniorii D ai Academiei au numai victorii în campionat, dar și golaveraje impresionante: 176-2 (C), respectiv 145-1 (D). La juniori C, „Gheorghe Hagi” conduce cu patru puncte avans (56 - 52) în fața Farului, în vreme ce pe locul trei se află Portul 1 (44 p). Juniorii D ai Academiei au 11 puncte avans față de echipa de pe poziția secundă, Portul 1.