Juniorii D ai Farului joacă, diseară, finala Naţionalelor

Juniorii D ai Farului joacă, diseară, finala Naționalelor

Grupa de juniori D a FC Farul (jucători născuți în anul 1996 și mai mici) se află în fața unei mari performanțe, cucerirea titlului național, obiectiv pe care încearcă să-l atingă diseară, de la ora 20, la Mogoșoaia, în finala cu FC Bihor. „Vrem să câștigăm, dar și calificarea în ultimul act al întrecerii e o realizare deosebită pentru formația noastră. Sunt mulțumit că am ajuns până aici. Adversarul e puternic, dar avem șanse. Am încredere în copii că vor repeta evoluțiile foarte bune de la turneul semifinal de la Iași, unde nu am primit gol”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Farului, Mihai Turcu, tehnician care va fi ajutat la finală de Dumitru Antonescu. Cei 18 „marinari” care au făcut deplasarea la Mogoșoaia, ieri, sunt: portari: Dragnea, Cocheș; fundași: Gavrilă, Iacob, Marcu, Suciu; mijlocași: Cioacă, Erdal Ali, Dinu, Curte, Onur Regep, Mândru, Rogoza, Nedelcu, Vanghele, Zubere; atacanți: Cezar și Rareș Vâjlănescu. Rogoza și Nedelcu sunt mai mici cu un an, de la grupa 1997, a lui Ionel Melenco. Formația probabilă: Dragnea - Gavrilă, Iacob, Marcu, Suciu - Regep, Cioacă, Ali, Curte - R. Vâjlănescu, C. Vâjlănescu. De la ora 18, se joacă finala mică, FC 2005 SA Pitești - Școala de Fotbal „Gică Popescu”. Dacă Farul câștigă finala, va fi al doilea titlu național consecutiv adjudecat de clubul constănțean, după cel din sezonul trecut de la juniori A (1989 și mai mici).