Juniorii constănţeni dispută titlul de campioni ai Constanţei la minifotbal

Juniorii constănțeni dispută titlul de campioni ai Constanței la minifotbal

Astăzi, se dă startul partidelor de minifotbal din faza județeană a Memorialelor „Gheorghe Ola” (născuți în anul 2005) și „Gheorghe Ene” (născuți în anul 2006). Meciurile se vor juca în Sala Sporturilor din Techirghiol. Competiția reprezintă primele faze ale Campionatelor Naționale pentru aceste categorii de vârstă. Câștigătoarea de la fiecare categorie va juca în faza zonală a Campionatului Național. La categoria 2005, sunt înscrise 11 echipe, împărțite astfel: Grupa A: ACSSF Farul 1, Săgeata Năvodari, AS Arsenal, Sparta Techirghiol; Grupa B: Academia Hagi 2, GSIB Mangalia, Callatis Mangalia, ACSSF Farul 2; Grupa C: Academia Hagi 1, ACS Performer, Luceafărul 2013 Constanța. Și la categoria 2006, tot 11 echipe vor participa. Grupa A: SF Mangalia, Academia Hagi 1, ACS Performer, AS Junior; Grupa B: Sparta Techirghiol, Academia Hagi 2, ACSSF Farul 1, Olimpic Constanța; Grupa C: ACSSF Farul 2, AS Arsenal, Săgeata Năvodari. Câștigătoarele celor trei grupe vor juca fiecare cu fiecare, pentru a-și putea disputa titlul de campioană a județului Constanța. Memorialele se desfășoară sub organizarea Asociației Județene de Fotbal Constanța. Partidele se vor juca până vineri, începând de la ora 9.00.