Judokanii de la LPS, pe podium la Festivalul Românesc

Tinerii sportivi constănțeni au avut evoluții foarte bune la Festivalul Românesc de Judo, ultimul concurs înscris în calendarul competițional oficial intern, organizat de Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și Asociația Municipală de Judo București.Mai mult de 1.000 de copii, ambițioși foc și stăpâni pe tehnicile judo-ului au venit să se întreacă, zilele trecute, la Sala Agronomia din București, gazda Festivalului Românesc de Judo, iar sportivii de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța s-au numărat printre protagoniști. Ei și-au trecut în palmares nu mai puțin de zece medalii, dintre care trei de aur.Dar iată rezultatele înregistrate, pe categorii de vârstă: Under 9: David Popescu (30 kg) - locul I, Andrei Ene (38 kg) - locul I, Antonio Olteanu (30 kg) - locul III, Tanur Kherim (27 kg) - locul V; Under 11: Ana Maria Crețu (36 kg) - locul II, Maria Cristina Roșioru (40 kg) - locul II, Anastasia Marin (36 kg) - locul III, Gabriel Dumitru (30 kg) - locul V, Aisun Seitmola (42 kg) - locul V; Under 13: Mădălina Grecu (+59 kg) - locul I, Mihaela Pescaru (40 kg) - locul II, Bogdan Mingea (42 kg) - locul III, Kem Uemura (66 kg) - locul III, Eren Hasan (42 kg) - locul V, Mergean Memet (38 kg) - locul V.De pregătirea judokanilor de la LPS s-au ocupat antrenorii Feuzi Gelal, Radu Luca și Timur Gelal.„Vreau să-i felicit pe acești copii pentru efortul lor și pentru medaliile câștigate. De asemenea, țin să le mulțumesc conducerii Liceului cu Program Sportiv «Nicolae Rotaru», directorului Andrei Szemerjai, și părinților copiilor, care au făcut posibilă deplasarea lotului la București. Avem o tânără generație de judokani foarte talentați, ei sunt viitorul judo-ului constănțean”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Feuzi Gelal.De remarcat apariția „exotică” din echipa constănțeană: japonezul Kem Uemura, elev al Liceului cu Program Sportiv. Mama sa este româncă, iar tatăl - japonez!O veste bună pentru copiii care doresc să practice judo-ul la Liceul cu Program Sportiv. Sala de antrenamente a fost modernizată, s-au montat saltele tatami originale, s-a înlocuit vechea tâmplărie cu una de termopan, iar vestiarele arată foarte bine.„Cu ajutorul conducerii liceului și Inspectoratului Școlar Județean, dar și grație unei sponsorizări oferite de Timur Gelal, am reușit să aducem sala la standarde occidentale și să oferim copiilor condiții excepționale de pregătire. De asemenea, săptămâna viitoare, vom aduce la Constanța alte 100 de saltele tatami, primite de la Federația Română de Judo, prin intermediul direct al președintelui Marius Vizer”, a precizat profesorul Gelal.Federația Română de Judo a decis ca turneul final al Campionatului Național de copii Under 11 să se desfășoare la sala de sport din Techirghiol, în perioada 14-16 iunie 2013.