Judokanii constănţeni "culeg" ultimele medalii ale anului

3

Ipocrizie

Lucrez in presa. Am fost anuntat ca redactia sportiva Cuget liber a fost contactata luni pentru a i se aduce la cunostinta rezultatele de la concursul de judo, obtinute de sportivii Lps antrenati de profesorul titular al liceului sportiv ,Radu Luca. Su ca cei de la Cuget nu au dorit sa prezinte stirea, pentru ca nu le-a dat voie Gelal Feuzi. Acesta este tatal lui Timur , un antrenor mediocru ce face voluntariat , si care doreste cu orice pret sa revina la Lps. Ani de zile Gelal a furat banii copiilor la deplasari , cantonamente, si acum vrea sa revina la Lps prin baiatul lui , pentru a face la fel. In curand va fi publicata o ancheta ziaristica in acest sens...ce va faceti atunci voi cei de la Cuget ? Pai asa tovarasi aveti voi?