Jucătorii Viitorului, maximă seriozitate înaintea meciului cu ACS Poli Timişoara

Jucătorii Viitorului, maximă seriozitate înaintea meciului cu ACS Poli Timișoara

După ce s-au „fript” în tur, jucătorii de pe litoral suflă acum și în iaurt! Văzuți favoriți clar în partida din tur, Viitorul a pierdut cu 0-1, însă de data aceasta, își vor lua măsuri speciale și nu îi vor mai subestima pe bănățeni. Fotbaliștii oaspeți, antrenați de Ionuț Popa, se situează pe locul 13 (penultimul), cu doar 13 puncte, însă au pornit sezonul cu -14 puncte, din cauza problemelor financiare. Dacă s-ar lua în calcul numai rezultatele obținute pe teren, Timișoara s-ar clasa pe locul 10 (7 victorii, 6 egaluri și 11 înfrângeri).Managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, a lipsit, vineri, de la conferința de presă premergătoare meciului cu Timișoara, fapt ce nu s-a întâmplat prea des în ultimii ani. În schimb, au fost prezenți doi jucători titulari ai liderului, fundașul Robert Hodorogea și mijlocașul Florin Purece.„Fiecare partidă este importantă pentru noi. Am pierdut în tur, la Timișoara, așa că trebuie să avem mare grijă. Este o echipă incomodă, ce se bazează foarte mult pe arma contraatacului. Trebuie să fim inteligenți, să-i deschidem cât mai bine și să obținem cele trei puncte”, a declarat Florin Purece.Clasament: 1. FC Viitorul (48 p), 2. FC Steaua (45 p), 3. CSU Craiova (40 p), 4. Gaz Metan (38 p), 5. CFR Cluj (37 p), 6. Dinamo București (35 p).v v vDin această rundă, FC Viitorul va asigura transportul la stadion al suporterilor din Năvodari. Plecarea va avea loc din Centru (zona Troița), la ora 14. De asemenea, tot de la ora 14, va pleca și autocarul suporterilor constănțeni de la Palatul Copiilor. Returul va fi asigurat imediat după încheierea partidei.Pentru cei care nu pot ajunge la Ovidiu, meciul poate fi urmărit, în direct, pe DigiSport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus.