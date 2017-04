Jucătorii constănţeni de squash, medaliaţi cu argint şi bronz la Naţionale

Jucătorii constănțeni de squash, medaliați cu argint și bronz la Naționale

Jucătorii constănțeni de squash au avut evoluții foarte bune la Campionatele Naționale de seniori (diviziile A, B și C) și senioare, recent desfășurate la Arena Infinity din București.„A fost un turneu foarte puternic, la start aliniindu-se nu mai puțin de 105 participanți - 89 la secțiunea masculină și 16 la cea feminină. Constanța a dominat în bună parte întrecerea, drept dovadă, pe litoral ajungând două medalii - una de argint și una de bronz -, ambele cucerite în concursul masculin”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side Constanța, Ilie Bănică.Iată și rezultatele înregistrate, cu precizarea că, în primele două divizii, clasamentul a fost comun: DA: Teo Ristea - locul 2, Horia Naumescu - locul 3, Bogdan Ilie Petre - locul 9, Marian Câmpean - locul 14, Alin Averchi - locul 15, Răzvan Țurlea - locul 16, Vali Radu - locul 19, Ilie Bănică - locul 30; DB: Dragoș Vasilescu - locul 49; DC: Vali Barba - locul 4 (învins într-o semifinală în care a scăpat victoria printre degete); feminin: Alexandra Bardac - locul 5, Alina Alexandrescu - locul 8.v v vÎn aceste zile, în insula Jersey, se desfășoară Campionatele Europene ETC 3 la squash, competiție la care participă și naționala României. Lotul tricolor are în componență patru jucători, dintre care trei sunt legitimați la ACS Squash West Side Constanța: Teo Ristea, Bogdan Ilie Petre și Horia Naumescu, celălalt coechipier fiind Vasile Hapun, marea speranță a squash-ului românesc.După meciurile din primele faze, România urma să înfrunte Grecia, în turneul pentru locurile 9-12.v v vÎnainte de Europene, Horia Naumescu, Teo Ristea și Bogdan Ilie Petre și-au făcut „încălzirea” la Cam-pionatele Balcanice individuale din Serbia, iar după aventura din Insula Jersey, constănțenii sunt invitați la turneul național de la Brașov, programat în perioada 21-23 aprilie.Altfel, pe plan local, s-a terminat turul Campionatului Constanței, primele trei poziții în divizia A fiind adjudecate de Vlad Roman, Răzvan Țurlea și Vali Radu.