Președintele CD al Farului, Gheorghe Bosînceanu:

„Jucătorii aveau prime duble, nici cu bani nu-i putem motiva?“

Președintele Consiliului Director al Farului, Gheorghe Bosînceanu, era supărat după înfrângerea de la Bistrița. „Jucătorii au pierdut meciul, nu Ion Marin. La așa joc, nici nu știi ce să mai faci. Am dublat primele fotbaliștilor, aveau 4.000 de dolari la victorie și 2.000 la egal. Nici cu bani nu-i poți motiva, ce să mai înțelegi? Cine să fie vinovat? Dumnezeu, că-i ține sănătoși! Am făcut eforturi, am plătit bilete de avioane, hoteluri pentru cei trimiși în toată lumea să vadă și să aducă jucători. S-au făcut rapoarte, s-au cheltuit bani, s-au adus jucători și ei ce fac? Duc Farul în B”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Bosînceanu. Altfel, antrenorul principal Ion Marin nu s-a prezentat la conferința de presă de după meci și este foarte posibil să nu stea pe bancă la meciul din etapa viitoare, cu Steaua. „Săpăligă” a fost vehement contestat de suporteri și la Bistrița, ultrașii afișând încă din primul minut un banner pe care scria „Marine, pleacă!” și scandând adeseori „Demisia, demisia!”.