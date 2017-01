Jucători inteligenţi şi reguli stricte

Selecționerul Victor Pițurcă vorbește despre „rețeta performanței” la EURO 2008

Jucători inteligenți și reguli stricte

Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, ieri, că naționala României are o mare dorință de revanșă după opt ani de absență de la turneele finale și că fotbaliștii au înțeles „rețeta performanței”: trebuie să se supună unor reguli stricte. „Au fost irosiți atât de mulți ani, mai ales că am avut jucători foarte buni și tehnici. Echipa de astăzi este puternică, dar cel mai important este ca împreună să formeze un grup unit. Când am revenit ca antrenor la națională, am sesizat că nu există unitate. Din acest motiv, în urma discuțiilor cu jucătorii, am ajuns la concluzia că avem nevoie de această forță. Mi-a luat ceva timp să-i conving să gândească la fel, dar sunt inteligenți și au înțeles că trebuie să se adapteze regulilor, unele foarte stricte”, a declarat Victor Pițurcă. Selecționerul a adăugat că rezultatele obținute în preliminarii, când naționala a pierdut un singur meci, au ajutat formația să ajungă la un nivel superior. „A fost un stimulent psihologic. Dacă jucătorii sunt sănătoși și la un nivel înalt din punct de vedere fizic și psihic, putem obține mult. Putem ajunge în finală, chiar să o câștigăm, dar putem să pierdem și toate meciurile. La acest nivel, orice se poate întâmpla. Ca orice antrenor, visez să ajungem cât mai departe posibil”, a explicat tehnicianul. Pițurcă și-a lăudat și „briliantul” Mutu, spunând despre atacantul Fiorentinei că este un jucător foarte important: „Anii au trecut peste el, a devenit matur și experimentat. Este foarte important și faptul că s-a căsătorit și are stabilitate în familie. Din punctul meu de vedere, a ajuns să fie unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume”. Cristian Chivu, în echipa ideală a turneului final Surprinzător, Mutu nu face parte din echipa ideală a Campionatului European, „formulă de aur” în care apare însă căpitanul tricolorilor, Cristian Chivu. 11-le pe care și l-ar dori orice antrenor are următoarea componență: Petr Cech (Cehia; 28 de milioane euro) - portar; Sergio Ramos (Spania; 30 de milioane euro), Carles Puyol (Spania; 28 de milioane euro), Cristian Chivu (România; 21 de milioane euro), Gianluca Zambrotta (Italia; 24 de milioane euro) - fundași; Andrea Pirlo (Italia; 36 de milioane euro), Cesc Fabregas (Spania; 35 de milioane euro), Michael Ballack (Germania; 26 de milioane euro), Cristiano Ronaldo (Portugalia; 50 de milioane euro) - mijlocași; Zlatan Ibrahimovic (Suedia; 38 de milioane euro), Thierry Henry (Franța; 35 de milioane euro) - atacanți.