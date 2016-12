Jucători din Australia, Marea Britanie şi Georgia la RCJ Farul

Jucători din Australia, Marea Britanie și Georgia la RCJ Farul

Întoarsă recent la Constanța din cantonamentul de la Piatra Arsă, formația de rugby Farul s-a întărit cu patru jucători străini și cinci juniori din propria pepinieră.Este vorba de Ben Toft - trei-sferturi, Sam Hobbs - linia I (ambii din Marea Britanie), Nathan Eyres - trei-sferturi (Australia), Mamuke Ninidze - trei-sferturi (Georgia), Andrei Raicea - linia I, Ion Sărăcilă - linia I, Georgian Burlacu - linia a II-a, Liviu Dumitru - mijlocaș la grămadă și Albert Stiopei - trei-sferturi (toți juniori Farul).Juniorii au semnat o înțelegere pe patru ani la RCJ și, „într-un an, doi”, cum spun conducătorii clubului, ar putea deveni titulari.„Ne așteptăm ca echipa să fie puternică înainte de play-off. Avem câțiva jucători foarte buni care au ajuns la Constanța. Antrenamentele se desfășoară bine, colegii mei încearcă să mă ajute și lucrurile decurg foarte bine. Sper să fiu titular în următorul nostru joc”, a declarat britanicul Ben Toft.„Aștept cu nerăbdare să joc. Este primul meu contract la o echipă profesionistă, de aceea sunt destul de entuziasmat. Nu știu nimic despre Constanța, decât că este un oraș minunat iar oamenii de aici sunt foarte primitori și prietenoși. Nu mi-am setat un obiectiv, dar urăsc să pierd, așa că îmi doresc numai câștiguri”, ne-a spus și cel de-al doilea englez al Farului, Sam Hobbs.„Este o experiență bună până acum. Colegii m-au luat sub aripă și încep să mă obișnuiesc cu stilul diferit de rugby care se practică aici”, a precizat australianul Nathan Eyres.„Îmi place atmosfera de la Farul. Avem o echipă bună și suntem favoriți la câștigarea titlului”, a precizat georgianul Mamuke Ninidze.RCJ are programat următorul meci sâmbătă, de la ora 10.00, contra RCM Timișoara. Partida va avea loc pe stadionul „Mihail Naca” și contează pentru etapa a XI-a a SuperLigii Naționale.În clasament, echipa condusă de Mircea Paraschiv ocupă locul 4, cu 25 de puncte.