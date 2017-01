Antrenorul principal al Tomisului, Dumitru Muși:

„Jucătoarele mele se cred mici vedete de Hollywood“

La conferința de presă de după meci, antrenorul principal Dumitru Muși și-a criticat dur jucătoarele, numindu-le „mici vedete de Hollywood” și acuzându-le de superficialitate. Tehnicianul s-a arătat consternat de prestația extrem de slabă a Mihaelei Pârâianu (zero goluri marcate!!!), cea mai experimentată sportivă din lotul Tomisului evoluând haotic, fără direcție și idei. „Respect hărnicia Rapidului, care, regret că o spun, ne-a dat o lecție de modestie. Handbalistele mele au intrat relaxate în teren, s-au crezut mici vedete de Hollywood și și-au făcut meciul incredibil de greu. Am greșit enorm în atac, am dat opt pase direct la adversar, iar apărării nu-i venea să creadă că Rapidul joacă, totuși, handbal. Sunt total nemulțumit de joc, nu pot evidenția pe nimeni. Le întreb pe aceste sportive, care pretind mult și oferă puțin, unde este unitatea de grup? Voi propune conducerii clubului acordarea de sancțiuni, pentru că nu aceasta este atitudinea necesară performanței“, a declarat Dumitru Muși.