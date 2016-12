Jose Mourinho pleacă de la Real Madrid!

Ştire online publicată Luni, 23 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Conform unui articol publicat în această dimineață de cotidianul madrilen AS, tehnicianul Realului, Jose Mourinho, se pregătește să plece de pe Santiago Bernabeu. Antrenorul “galacticilor”, și-a anunțat deja colaboratorii de la club în privința demisiei, care ar urma să fie depusă imediat după disputarea ultimei etape din acest campionat. Conform jurnaliștilor de la AS, tehnicianul lusitan a luat foc după ce cotidianul Marca, a aflat despre schimbul dur de replici cu fundașul Sergio Ramos care a avut loc la antrenamentul de joia trecută. Conform celor de la AS, decizia lui Mourinho pare a fi definitivă și irevocabilă, mai ales că portughezul și-a anunțat deja agentul să-i caute o nouă echipă, destinația sa favorită fiind Premier League, unde a mai pregătit-o în trecut pe Chelsea.Cristian PAHOMIE