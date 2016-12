Jos pălăria în faţa campionilor!

HCM Constanța - SCM Brașov 37-22, în Liga Națională de handbal masculin

Jos pălăria în fața campionilor!

Echipa de handbal masculin HCM Constanța a învins lejer, scor 37-22, pe SCM Brașov și și-a asigurat, și din punct de vedere matematic, cel de-al cincilea său titlu de campioană națională. Trupa de la malul mării se pregătește acum să câștige acum și Cupa României. Victorie previzibilă pentru HCM Constanța în etapa a 24-a a Ligii Naționale de handbal masculin, ieri, la Sala Spor-turilor, în întâlnirea cu SCM Brașov, echipă condamnată la retrogradare. Campionii au făcut spectacol și s-au impus cu scorul de 37-22, după ce, la pauză, „cărțile” erau deja făcute, 20-12. Cele mai multe goluri (8) le-a marcat Marius Sadoveac. În urma acestui succes, cu două etape înainte de finalul campionatului, echipa antre-nată de Zoran Kurteș și Eden Hairi are un avans de patru puncte față de a doua clasată, UCM Reșița, și nu mai poate pierde titlul, întrucât, chiar și în eventualitatea în care cele două echipe ar termina la egalitate de puncte, constănțenii au avantajul că au câștigat ambele confruntări directe cu reșițenii. „Ne bucurăm că suntem constanți, că am obținut un nou titlu și acum vrem să repetăm performanța din sezonul 2005 / 2006, când am reușit eventul. De asemenea, în ediția viitoare a Ligii Campionilor, vrem să furnizăm surpriza și să ajungem în sferturi de finală”, a declarat extrema Laurențiu Toma. Directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali, a spus că acest titlu a fost obținut într-un an greu, în care echipa sa a avut de jucat multe meciuri și în Liga Campionilor. „De obicei, formațiile care participă în LC au un sezon mai slab în campionat, însă noi am dovedit că se poate lupta pe ambele fronturi. Adevărata sărbătoare va fi pe 6 mai, la Constanța, când vom primi medaliile de campioni din partea federației, după jocul din ultima etapă, cu Dinamo”, a explicat Ali. Ultimul obiectiv al HCM-ului pentru actuala stagiune este cucerirea Cupei României. Turneul, la care participă echipele clasate pe primele opt locuri în Liga Națională, va avea loc la Brașov, în perioada 12-15 mai. Celelalte rezultate ale rundei: HC Minaur Baia Mare - Dinamo București 32-24, Pandurii Târgu Jiu - HC Odorhei 32-30, UCM Reșița - Poli Timișoara 35-17, U Bucovina Suceava - Universitatea Cluj 32-22. CSM Satu Mare a stat, iar întâlnirea Știința Bacău - Steaua București a fost amânată pentru data de 28 aprilie. În clasament, lideră este HCM Constanța (40 puncte), urmată, în ordine, de UCM Reșița (36 p), Pandurii (31 p), Știința (30 p), Bucovina (28 p) și Steaua (28 p). Etapa viitoare (duminică, 2 mai), HCM Constanța va întâlni, în deplasare, pe nou promovata CSM Satu Mare. Steaua, șanse mari de acces în finala Cupei Cupelor Handbaliștii de la Steaua au susținut, aseară, la Sala Polivalentă din București, partida cu Fraikin BM Granolliers (Spania), întâlnire contând pentru manșa tur a semifinalelor Cupei Cupelor. După 60 de minute, victoria a revenit formației gazdă, cu scorul de 32-28. Returul se va disputa duminică, 2 mai, pe tărâm iberic.