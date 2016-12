Jocurile Olimpice Londra / Sorana Cîrstea va da totul pentru România

Jucătoarea de tenis, Sorana Cîrstea, a declarat, luni, înainte de plecarea pentru Jocurile Olimpice, că este întrutotul dedicată țării în partidele pe care urmează să le dispute în capitala Angliei.„Sunt pregătită, deși la ultimul turneu la care am participat am suferit o accidentare, dar am muncit de două ori mai mult pentru a reveni. Nu știu dacă mă gândesc la o medalie, ci să dau totul la fiecare meci. Nu am emoții, e doar un turneu mai special. Acum o să joc mai mult pentru România decât pentru mine, așa cum o fac în turneele din circuit”, a declarat Cîrstea.Sorana Cîrstea este încă indecisă în legătură cu participarea sa la festivitatea de deschidere a JO, ținând cont că a doua zi are programat primul meci.„Nu știu dacă voi participa la ceremonia de deschidere, pentru că la Beijing am stat șase ore în picioare, iar a doua zi am intrat ruptă în teren. Acum trebuie să pun în balanță ce vreau să fac, să obțin rezultate sau să particip la ceremonia de deschidere, pentru că intru în concurs chiar din prima zi”, a precizat Cîrstea.