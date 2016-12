Elena Frîncu, director executiv al DSJ Constanța:

„Jocurile Olimpice de la Londra 2012 trebuie pregătite încă de pe acum“

Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța, este de părere că sportul constănțean a rămas dator în ceea ce privește rezultatele obținute în anul olimpic 2008, iar ediția de la Londra 2012 trebuie pregătită cu grijă încă de pe acum. La ședința comună de analiză a activității desfășurate de DSJ și CS Farul în anul 2008, eveniment găzduit de Sala Ovidiu a Hotelului Ibis, Elena Frîncu a lansat o provocare structurilor sportive constănțene, sportivilor și antrenorilor, pe care i-a asigurat că echipa pe care o reprezintă va sprijini eforturile acestora în realizarea unor performanțe de vârf. „Este primul an al noului ciclu olimpic și putem spune că acum se pun bazele performanțelor ce vor fi obținute la Jocurile Olimpice de la Londra 2012. Este responsabilitatea noastră de a susține sportul constănțean, pentru a beneficia de cele mai bune condiții de pregătire”, a declarat directorul executiv al DSJ, care a dorit să mulțumească pentru excelenta colaborare, în numele familiei sportului constănțean, lui Octavian Belu, secretar de stat și fost președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Prezentă la eveniment, Monica Iacob-Ridzi, ministrul MTS, a dat asigurări că sportul românesc nu va avea de suferit în această perioadă de criză. „Bugetele au fost semnate și mă bucur că oamenii politici au înțeles că sportul nu are culoare politică. Sportul constănțean va fi alintat în continuare, pentru că merită tot sprijinul nostru. Constanța sportivă reprezintă un model pentru celelalte județe ale țării, un model care, dacă ar fi urmat, am avea mult mai multe performanțe la cel mai înalt nivel. O felicit pe Elena Frîncu și o invit la minister, pentru a explica angajaților noștri ce înseamnă sportul în echipă. Felicit Constanța și pentru numărul mare de acțiuni sportive desfășurate în anul ce a trecut, 667, adică aproape două pe zi. Trebuie să fim pregătiți pentru Jocurile Mării Negre, care vor avea loc, anul viitor, pe litoral”, a spus Monica Iacob-Ridzi. Șefa MTS-ului consideră că este necesară o relație mai strânsă între cluburi și federațiile de specialitate: „Federațiile sunt responsabile pentru rezultatele sportivilor. Fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea, fie că e vorba de DSJ, COSR sau MTS”.