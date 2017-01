Jocurile Olimpice de Iarnă din 2014 vor avea loc la Soci

Comitetul Olimpic Internațional a desemnat, în Guatemala, orașul rus Soci, de pe coasta Mării Negre, drept gazdă pentru ediția din anul 2014 a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Stațiunea balneară caucaziană a fost preferată cu patru voturi în plus orașului sud-coreean Pyeongchang, la cel de-al doilea tur al alegerilor, la care au luat parte o sută de membri ai CIO. 51 de votanți s-au declarat în favoarea candidaturii ruse, 47 s-au pronunțat pentru Pyeongchang și doi s-au abținut. Cea de-a treia candidatură pentru găzduirea JO de iarnă 2014 a fost a orașului Salzburg (Austria), eliminat, însă, în primul tur de scrutin. Așadar, Rusia va găzdui, în premieră, o întrecere a Olimpiadei de iarnă, iar președintele Vladimir Putin a promis în fața lumii întregi că va aloca 12 miliarde de dolari pentru construirea celor mai moderne baze sportive. Plaje însorite și pârtii de schi Orașul Soci are o populație de 350.000 de locuitori. Situat la 1.500 de km sud de Moscova, este considerat una dintre frumoasele stațiuni balneoclimaterice de pe coasta Mării Negre. Important centru al sporturile pe gheață, Soci se află la numai 70 km distanță de pârtiile caucaziene, oferind o excelentă combinație între însoritele plaje de la Marea Neagră și pârtiile de schi din Caucaz. Rusia a mai găzduit o singură dată Jocurile Olimpice, în 1980, când, la Moscova, s-au desfășurat întrecerile sportive de vară.